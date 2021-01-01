فيديو .. الأرصاد تُحذر: الأحد ذروة التقلبات الجوية

الشتاء يكشر عن أنيابه.. كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه في هذه الفترة ومن ضمنها اليوم، تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية وانحسار فرص الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومنها مطروح والإسكندرية، بالإضافة إلى شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.
الصغرى تسجل 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى
وأضافت “غانم” أن هناك تكاثرا في السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبه حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار على شمال البلاد، مشيرة إلى أن الأجواء مع تقطع أشعة الشمس ستكون شتوية لطيفة على أغلب مناطق الجمهورية، كما يسود طقس دافئ ومعتدل تمامًا على محافظات جنوب الصعيد جنوب سيناء، بينما يسود طقس من بارد لشديد البرودة على جميع أنحاء البلاد، منوهة إلى أن الصغرى تسجل 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى.
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