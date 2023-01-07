القنوات الناقلة .. مواعيد مباريات اليوم السبت 7 -1- 2023



مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 7 -1- 2023 عدد من المباريات اليوم على رأسها مواجهة فياريال ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني، والبحرين ضد الإمارات فى كأس خليجي 25، فضلا عن مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون فى كأس الاتحاد الإنجليزي.





مواعيد مباريات كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

البحرين X الإمارات – الساعة 3:15 مساء على قناة Al Iraqiya Sports HD



الكويت X قطر – الساعة 6:15 مساء على قناة Al Iraqiya Sports HD

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةفياريال X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1ريال مايوركا X بلد الوليد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1إسبانيول X جيرونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةفيورنتينا X ساسولو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sportsيوفنتوس X أودينيزي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sportsمونزا X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sportsمواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزيبريستون نورث ايند X هيديرسفيلد تاون – الساعة 2:30 ظهراتوتنهام X بورتسموث – الساعة 2:30 ظهرافوريست جرين X برمنجهام سيتي – الساعة 2:30 ظهراكريستال بالاس X ساوثهامتون – الساعة 2:30 ظهراريدينج X واتفورد – الساعة 2:30 ظهراجيلينجهام X ليستر سيتي – الساعة 2:30 ظهراميدلزبره X برايتون – الساعة 5 مساءتشيسترفيلد X وست بروميتش – الساعة 5 مساءبورام وود X أكرينجتون ستانلي – الساعة 5 مساءبورنموث X بيرنلي – الساعة 5 مساءفليتوود X كوينز بارك رينجرز – الساعة 5 مساءبلاكبول X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساءهال سيتي X فولهام – الساعة 5 مساءميلوول X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساءشروسبري تاون X سندرلاند – الساعة 5 مساءإبسويتش تاون X روثيرهام يونايتد – الساعة 5 مساءبرينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 7:30 مساءكوفنتري سيتي X ريكسهام – الساعة 7:30 مساءلوتن تاون X ويجان أثليتيك – الساعة 7:30 مساءجريمسبي تاون X بيرتن ألبيون – الساعة 7:30 مساءشيفيلد وينزداي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساءليفربول X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساءمواعيد مباريات كأس فرنساراسينج كلوب X لا تامبونايسي – الساعة 2 ظهراإيفرو X باستيا – الساعة 2 ظهراهيير X مارسيليا – الساعة 4:30 عصراأفرانش X ستاد بريست 29 – الساعة 4:30 عصرالينا مونتليري X لانس – الساعة 4:30 عصراستراسبورج X كليرمون فوت 63 – الساعة 4:30 عصراليون X ميتز – الساعة 4:30 عصراموناكوX روديز – الساعة 7 مساءلو بوي X نيس – الساعة 7 مساءبلابينيك X فان – الساعة 7 مساءجرانفيل X نيور – الساعة 7 مساءتاوون X أميان – الساعة 7 مساءفيليريبت تهيل X أنيسي – الساعة 7 مساءايه اف فيرويا X نانت – الساعة 7 مساءبوردو X رين – الساعة 9:45 مساءمواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلةالفيحاء X الباطن - الساعة 2:30 ظهرا على قناة 1 SSC HDالاتفاق X أبها – الساعة 5 مساء على قناة 1 SSC HDمواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلةبيراميدز X غزل المحلة – الساعة 2:45 ظهرا على قناة on time sportالمصري البورسعيدي X الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساء على قناةon time sportسيراميكا كليوباترا X فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport