للعناية بلعب الأطفال.. ارمي المكسور واغسليهم بانتظام

عندما يوجد في المنزل طفل أو أكثر فهناك بالطبع الكثير من الألعاب بمختلف أشكالها، وعلى الرغم من الحفاظ عليها والاعتناء بها، ألا أنها قد يظهر عليها بعض الأوساخ العالقة، وتلك الاوساخ مهما كانت بسيطة إلا أنها قد تتسبب في الكثير من الأمراض لأطفالك، ولذا يستعرض اليوم السابع طريقة الحفاظ والعناية بألعاب أطفالك وفقاً لموقع "theorganisedhousewife" كما يلي:
الألعاب التي تحتوي على بطاريات أو أجهزة إلكترونية
عليكِ الاهتمام بهذه الألعاب بعناية فائقة، حتى لا تتأثر وتتعرض للتلف، فأول خطوة لتنظيفها هي خلع البطاريات، أو فصلها عن الكهرباء، ثم املئي إناء بالماء الدافئ والصابون، واغمسي قطعة قماش في الماء واعصريها قدر المستطاع، ثم امسحي اللعبة لإزالة الأوساخ المتراكمة، ويمكن استخدام فرشاة أسنان قديمة لإزالة أي أوساخ متراكمة في الشقوق، و لتطهير الألعاب بشكل طبيعي، أمسحي تلك الألعاب بقطعة من القماش المبللة بالخل، واتركيها حتى تجف في الهواء.
الألعاب البلاستيكية
أفضل طريقة لتنظيفها هي غسلهم بالماء الدافئ والصابون، أو وضع الألعاب البلاستيكية الصلبة الخاصة بطفلك التي لا تحتوي على بطاريات أو عناصر كهربائية في الرف العلوي لغسالة الأطباق في دورة لطيفة، او وضعهم في كيس مخدة وإدخالهم غساله الملابس في دورة بسيطة، ولتعقيمها يمكن نقعها في ماء به المزيد من الخل.
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