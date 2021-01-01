للعناية بلعب الأطفال.. ارمي المكسور واغسليهم بانتظام



للعناية بلعب الأطفال للعناية بلعب الأطفال

عندما يوجد في المنزل طفل أو أكثر فهناك بالطبع الكثير من الألعاب بمختلف أشكالها، وعلى الرغم من الحفاظ عليها والاعتناء بها، ألا أنها قد يظهر عليها بعض الأوساخ العالقة، وتلك الاوساخ مهما كانت بسيطة إلا أنها قد تتسبب في الكثير من الأمراض لأطفالك، ولذا يستعرض اليوم السابع طريقة الحفاظ والعناية بألعاب أطفالك وفقاً لموقع "theorganisedhousewife" كما يلي:



الألعاب التي تحتوي على بطاريات أو أجهزة إلكترونية

عليكِ الاهتمام بهذه الألعاب بعناية فائقة، حتى لا تتأثر وتتعرض للتلف، فأول خطوة لتنظيفها هي خلع البطاريات، أو فصلها عن الكهرباء، ثم املئي إناء بالماء الدافئ والصابون، واغمسي قطعة قماش في الماء واعصريها قدر المستطاع، ثم امسحي اللعبة لإزالة الأوساخ المتراكمة، ويمكن استخدام فرشاة أسنان قديمة لإزالة أي أوساخ متراكمة في الشقوق، و لتطهير الألعاب بشكل طبيعي، أمسحي تلك الألعاب بقطعة من القماش المبللة بالخل، واتركيها حتى تجف في الهواء.



الألعاب البلاستيكية

أفضل طريقة لتنظيفها هي غسلهم بالماء الدافئ والصابون، أو وضع الألعاب البلاستيكية الصلبة الخاصة بطفلك التي لا تحتوي على بطاريات أو عناصر كهربائية في الرف العلوي لغسالة الأطباق في دورة لطيفة، او وضعهم في كيس مخدة وإدخالهم غساله الملابس في دورة بسيطة، ولتعقيمها يمكن نقعها في ماء به المزيد من الخل.

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العرائسيمكن وضع العرائس في كيس الجوارب أو كيس وسادة ووضعها في غسالة الملابس على دورة الصوف، وبعد الانتهاء يمكن وضعها على شبكه لتصفية المياه منها ثم تترك في الشمس حتى تجف تماما.ألعاب الماءيعتقد البعض أن تلك الالعاب التي تستخدم في الماء تكون نظيفة ولا تحتاج لعناية وهذا الاعتقاد خاطئ، فمن كثرة تراكم الماء عليا قد تصاب بالعفن وتراكم السواد في أركانها ومنحنياتها، والطريقة الصحيحة هنا هي غسلها بالطريقة السابقة للألعاب البلاستيكية، مع ضرورة استخدام فرشاة الاسنان المغموسة في الخل، ودعك الألعاب بها.اللعب المعدنيةقد يؤدي الماء الساخن إلى تكسير الألعاب المعدنية، فالطريقة الصحيحة لتنظيفها هو لتر ماء بدرجه حرارة الغرفة، مع كوب خل، واستخدمي فرشاة أسنان قديمة لإزالة أي أوساخ متراكمة في الشقوق وأتركيها تجف في الشمس.الألعاب الخشبيةالماء مع الألعاب الخشبية قد يصيبها بالتلف، والطريقة الصحيحة هي تنظيفها بالخل فقط، أو بملمع الأخشاب أولا ثم مسحه بقطعه من الخل، وتركها تجف تمامًا لتجنب انتفاخ الخشب الذي قد يتسبب في تشقق الخشب وتلف السطح.الفحص المستمربالنسبة للألعاب البلاستيكية عليكِ بفحصهم بشكل مستمر لكي تتأكدي أنه لا يوجد قطعة مكسورة قد يبتلعها طفلك أو قد تجرح يديه.