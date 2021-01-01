قرار عاجل من أبها ضد الأهلي .. بسبب ميكيسوني



ميكيسوني ميكيسوني



كشف خالد الحديثي المتحدث الرسمي لنادي ابها السعودي عن تطورات موقف النادي عقب مخاطبه الأهلي لقطع إعارة لويس ميكيسوني خلال الفترة الحالية.







وأكد خالد الحديثي قي تصريحات تليفزيونيه أن تعنت مجلس إدارة الأهلي المصري بشأن إنهاء إعارة "ميكيسوني"عطل صفقة مهاجم كاب فيردي "رولا سيميدو".

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