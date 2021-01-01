الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني



الغاني عبدالعزيز يعقوبو الغاني عبدالعزيز يعقوبو

أكد خبير لوائح رياضية، رفض ذكر اسمه، أن إدارة النادي الأهلي لا يمكنها التراجع عن إتمام صفقة انتقال الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم نادي ريو آفي البرتغالي إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة انتقالات الميركاتو الشتوي.



وتواجه صفقة انتقال الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو آفى البرتغالي إلى صفوف النادي الأهلي شبح الفشل خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.



جاء ذلك بعدما تمسك مسئولو نادي ريو أفي البرتغالي ببيع يعقوبو نهائيًا إلى النادي الأهلي ورفض مبدأ الإعارة لمدة 6 أشهر وسط محاولات من جانب المارد الأحمر للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة بعد اكتشاف إصابته بالرباط الصليبي مرتين.



قد يعجبك أيضا...

الأهلي لا يستطيع التراجعوقال خبير اللوائح الرياضية أن إدارة النادي الأهلي لا تستطيع التراجع عن إتمام صفقة ضم عبدالعزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو آفي البرتغالي فى حال توقيع العقود الثلاثية مع اللاعب وناديه البرتغالي إلى جانب النادي الأهلي قبل توقيع الكشف الطبي.أضاف: فى حالة عدم توقيع النادي الأهلي العقود الثلاثية مع الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو آفي البرتغالي يجوز التراجع من قبل إدارة القلعة الحمراء فى التعاقد مع اللاعب الغاني حال إصرار ناديه البرتغالي على ضم اللاعب بشكل نهائى وعدم موافقة الأهلي على ذلك.استطرد: في حال تم توقيع العقود الثلاثية بين النادي الأهلي ونظيره البرتغالي وعبدالعزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو آفي البرتغالي الحل الودي فقط سيكون سيد الموقف بعيدا عن الحل الرسمي لإنهاء أزمة التعاقد بين جميع الأطراف بشكل ودي.تفاصيل تعاقد الأهلي مع كريستوفي سياق متصل كشف تقرير صحفي، تفاصيل تعاقد النادي الأهلي، مع محمد الضاوي كريستو، مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي.وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، أن محمد الضاوي كريستو وقع رسميا على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل مليون و 250 ألف دولار، منهم 900 ألف دولار مستحقات الأهلي لدى النجم الساحلي بشأن اللاعب سليماني كوليبالي، بالإضافة إلى 350 ألف دولار سيتم تحويلهم للنادي التونسي هذا الأسبوع.وأضافت الصحيفة، أن العقد يتضمن بندا بحصول النجم الساحلي على نسبة 15 % من إعادة بيع الأهلي للاعب مستقبلا.ويتصدر “كريستو” ترتيب هدافي مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع رفيق الكامرجي، لاعب اتحاد بن قردان.وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد الضاوي كريستو، مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.