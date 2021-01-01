للرجال أحترس .. مشروبات خطر قبل العلاقة الزوجية

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مشروبات


يحاول الكثير من الرجال الحفاظ علي صحتهم الجنسية فاذا كنت تتجنب المنشطات يجب أن تتجنب أيضا بعض المشروبات الشتوية والتي تؤثر علي ادائك بالعلاقة الحميمة

المشروبات التي تحتوي على الكافيين
يسبب تناول هذه المشروبات ارتفاع مستوى الكورتيزول او هرمون التوتر في الجسم. وهذا ما يمنع الاحساس بالاسترخاء الضروري لإنجاز العملية الحميمة بنجاح. ولهذا من الافضل الا يتم تناول الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة قبل العلاقة.

خلاصة النعناع
تعتبر هذه الخلاصة مفيدة جداً ورغم هذا من الافضل عدم تناولها قبل العلاقة الزوجية. فقد يؤدي هذا الى تراجع مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجل ما يمنعه من اداء العملية بنجاح. ومن الافضل في هذه الحالة تناول خلاصة البابونج او اليانسون.

5 مشروبات الشوكولا
يمكن تناول كمية كبيرة منها ان ينعكس بطريقة سلبية على الرغبة الحميمة. ولهذا الافضل عدم شرب الكثير من الشوكولا بالحليب مثلاً. والسبب ان هذا المشروب يحتوي على مادة الميثيل كزانثين التي تؤدي الى الخمول.

كما ان هذا المشروب يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

المصدر: elbalad

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