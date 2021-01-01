أحلى و أرخص .. طريقة عمل البيتي فور في البيت



البيتي فور البيتي فور

البيتي فور من الحلويات التي يعشق الكبار و الصغار تناولها نظرا لمذاقها الشهي و الغير تقليدي مما يدفع الكثير إلي شرائه من محلات الحلويات.



لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل البيتي فور في البيت.



مقادير البيتي فور

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500 جم دقيق250 جم زبده طرية3 بيضاتكوب سكر بودرملعقة صغيرة سائل فانيليارشة ملحطريقة تحضير البيتي فورتضرب الزبدة الطرية مع السكر البودر حتى يذوب السكر تماما ويتحول الخليط لقوام كريمي هش فاتح اللون.يضاف البيض بيضة تلو الأخرى مع الضرب المستمر وتضاف الفانيليا.يضاف للدقيق رشة من الملح ويضاف لخليط الزبدة والبيض.يعجن الخليط سريعاً لمجرد أن يتجانس.تنقل العجينة لكيس حلواني وتشكل بأي أشكال حسب الرغبة.ومن الممكن استخدام مكبس البيتي فور لتشكيل العجينة.يخبز البيتي فور في فرن ساخن على درجة حرارة 150 حتى تحصل الأطراف على لون ذهبي فاتح جداً.يرفع البيتي فور من الفرن ويترك ليبرد تماما ومن ثم يزين حسب الرغبة.