عبد الغني : هذا بديل أسامة نبيه في الزمالك



أسامة نبيه أسامة نبيه

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين بديل لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته مؤخرا حيث تم طرح اسم حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق، لتولي منصب المدرب العام.



وكتب مجدى عبد الغني "حسين ياسر المحمدي يقترب من خلافة أسامة نبيه في منصب المدرب العام لنادي الزمالك".



يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الأربعاء القادم في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.