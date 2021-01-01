أعرف .. موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

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الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

- الاتحاد السكندري
- الزمالك
الدوري المصري
لم تبدأ
19:00

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.

وتعادل الزمالك في المباراة الأخيرة أمام الداخلية بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر، خسر الاتحاد أمام إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 11، بينما يلعب مع المصري في الجولة الـ 12 يوم الأحد 7 يناير.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 11 يناير المقبل.
ويلعب اللقاء على استاد برج العرب.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام وطارق حسن.

وفاز الزمالك بلقاء الدور الأول من الموسم الماضي بنتيجة 2-0، فيما تعادلا 1-1 في الدور الثاني.

المصدر: filgoal

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