TCL تطلق 3 هواتف جديدة لعشاق الفئة الاقتصادية



TCL TCL

أعلنت شركة TCL الصينية، عبر فعاليات الحدث التقني الأضخم في العالم CES 2023، وهو معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، عن ثلاثة هواتف اقتصادية جديدة وجهاز لوحي مميز، كأول منتجات الشركة للعام الحالي.



سعر ومواصفات هاتف TCL 40 SE

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أفضل هاتف في تشكيلة "تي سي ال" الجديدة هو TCL 40 SE، والذي يتميز بشاشة من نوع IPC LCD بقياس 6.75 بوصة، وبدقة HD +، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، كما يأتي الهاتف مع مكبرات صوت ستيريو وشق للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.





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ويعمل هاتف TCL 40 SE، بواسطة معالج Helio G37، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومت، ويقتر بذلكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 جيجابايت والتي يمكن توسيعها بشكل أكبر عبر فتحة مخصصة لبطاقة الذاكة الخارجية microSD.ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف، على كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية تأتي بعدسة بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم TCL UI 5.0، المستندة على نظام التشغيل أندروبد 13، بينما يحزم الهاتف بطارية بقوة 5010 مللي أمبير في الساعة وتتميز بسرعات شحن تبلغ 18 وات.ويأتي هاتف TCL 40SE، باللونين الرمادي والأرجواني وسيظهر لأول مرة في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام، مقابل سعر يعادل 169 دولار (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري).سعر ومواصفات هاتف TCL 408يعد هاتف TCL 408 هو بديل أرخص من الإصدار السابق 40 SE، فهو يأتي بسعر 129 دولار (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري).ويتميز هاتف TCL 408، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة، وبدقة HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، ويتمتع الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وموجودة في نوتش يأتي على شكل حرف (V).ويتم تشغيل هاتف TCL 408، بواسطة معالج ميدياتك Helio P22، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف الاقتصادي بنظام التشغيل أندرويد 12، بينما حصل على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.ويتوفر هاتف TCL 408 باللونين الرمادي والأزرق، ومن المقرر إطلاقه في أوروبا وآسيا قريبا.سعر ومواصفات هاتف TCL 403يأتي هاتف TCL 403 ضمن الفئة الاقتصادية لشركة "TCL"، ويتميز بشاشة من نوع TFT IPS، بقياس 6 بوصات، وبدقة عرض 480 × 960 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18: 9.وحزم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، ويعمل TCL 403، بواسطة معالج Helio A22 من ميدياتك، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام، بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسيع.ويعمل الهاتف على تشغيل بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12 جو، ويحتوى على بطارية بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، ويتوفر TCL 403 باللوان الأسود والبنفسجي، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل الأسعار والتوافر.