تعلن أوبو رسمياً عن هواتفها القابلة للطي Find N2 و Find N2 Flip



Find N2 Flip Find N2 Flip

أعلنت أوبو اليوم بشكل رسمي في الصين عن هواتفها القابلة للطي Find N2 و Find N2 Flip.







هاتف Find N2 أصبح أنحف وأقل وزناً من الجيل السابق حيث أصبح الوزن 233 جرام والسُمك 14.6 ملم وهو مغلق و 7.4 وهو مفتوح ويتوفر من الهاتف نسخة بجهة خلفية مصنوعة من الجلد.

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أوبو قامت بتعديلات على المفصلات الخاصة بهاتف Find N2 وذلك لتقليل التجعد في الشاشة بنسبة 67% ويُمكن فتح الهاتف بزاوية 45 درجة وكذلك 125 درجة.يأتي هاتف Find N2 بشاشة خارجية بقياس 5.54 بوصة بدقة 2120x1080 ومعدل تحديث 120Hz ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus والشاشة الداخلية بقياس 7.1 بوصة بدقة 1920x1792 ومعدل تحديث 120Hz.الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ورامات بحجم 12 و 16 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت ويعمل بنظام Android 13 مع واجهة ColorOS 13.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر سوني IMX890 مع OIS والثانية واسعة الزاوية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ومستشعر سوني IMX581 والثالثة للتقريب البصري بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 ومستشعر سوني IMX709 وكاميرتين في الجهة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل واحدة في الشاشة الخارجية والثانية في الشاشة الداخلية وتم تطوير الكاميرات بالتعاون مع شركة Hasselblad.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,520 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات وتقول أوبو إنه يُمكنك شحن بطارية الهاتف من 0 إلى 37% في 10 دقائق وشحن البطارية بالكامل في 42 دقيقة. سيتوفر الهاتف للبيع في الصين قريباً وسيتم إطلاقه عالمياً وسعره في الصين يبدأ من 1,145 دولار.أما هاتف Find N2 Flip يأتي بشاشة خارجية بقياس 3.62 بوصة وبدقة 382x720 ومعدل تحديث 60Hz ومن خلالها تستطيع إستخدامها شاشة للكاميرا الأمامية ومتابعة حالة الطقس وتعديل بعض الإعدادات الخاصة بالهاتف.الشاشة الرئيسية في الهاتف بقياس 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz ويأتي الهاتف بمعالج Dimensity 9000+ ورامات بحجم 8 و 12 و 16 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت.يأتي الهاتف بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر سوني IMX890 والثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل ومستشعر سوني IMX355 وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل ويُمكنك إستخدام الكاميرا الرئيسية ككاميرا سيلفي وذلك بفضل الشاشة الخارجية للهاتف.هاتف Find N2 Flip يأتي ببطارية بقوة 4,300 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 44 وات حيث يُمكن شحن الهاتف من 0 إلى 34% في 15 دقيقة وشحن البطارية بالكامل في ساعة واحدة.سيتوفر الهاتف للبيع في الصين قريباً وعالمياً كذلك وسيتوفر للبيع في الصين بسعر 860 دولار.