تعلن ون بلس رسمياً عن هاتف OnePlus 11 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وكاميرات Hasselblad



OnePlus 11 OnePlus 11

أعلنت ون بلس اليوم في الصين عن هاتفها OnePlus 11 وسيكون هناك مؤتمر آخر للكشف عن موعد إطلاق الهاتف عالمياً وذلك سيكون يوم 7 فبراير.







هاتف OnePlus 11 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة من نوع LTPO بمعدل تحديث 120Hz وبدقة 1440p ومعالج Snapdragon 8 Gen 2 ورامات بحجم 12 أو 16 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا بايت مع شريحة من نوع UFS 4.0.

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يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية تم تطويرهم بالتعاون مع شركة Hasselblad والرئيسية فيهم بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر سوني IMX890 والثانية للتقريب البصري 2x ودقتها 32 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.0 ومستشعر سوني IMX709 والثالثة بدقة 48 ميجا بيكسل وهي واسعة الزاوية 115 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 ومستشعر سوني IMX581 وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 5,000 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 100 وات ولا يدعم الشحن اللاسلكي ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 13 وفي الصين سيأتي بواجهة أوبو ColorOS 13 وسيتوفر للبيع في الصين يوم 9 يناير بسعر يبدأ من 580 دولار.