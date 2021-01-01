تقدم ASUS ذراع تحكم لأجهزة Xbox بشاشة OLED قابلة للتخصيص #ces2023

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صورة الخبر: Xbox
Xbox

كشفت Asus عن أحدث ذراع تحكم ROG Raikiri Pro الذي يستهدف دعم أجهزة Xbox، ويأتي بشاشة OLED قابلة للتخصيص.

يجلب معرض CES السنوي العديد من المنتجات التي تدعم المستخدمين في الألعاب بين أجهزة الحاسب والملحقات، ولقد كشفت Asus خلال الحدث هذا العام عن ذراع تحكم جديد يستهدف دعم مستخدمي أجهزة Xbox.

ويتميز ROG Raikiri Pro بتصميم يدعم الإتصال بالأجهزة عبر البلوتوث، و RF، وموصل USB C، وتقدم Asus ذراع التحكم بلغة التصميم المميزة للشركة التي تتضمن شاشة صغيرة OLED بحجم 1.3 إنش، والتي تدعم المستخدم بتفاصيل حول حالة الشحن، وكتم الصوتيات وتنشيط الملف التعريفي.

ويعد ROG Raikiri Pro أول ذراع تحكم معتمد لأجهزة Xbox، ويدعم الإتصال عبر ثلاثة من الأنماط، على أن يدعم الإتصال مع أجهزة الحاسب لاسلكياً، كما يدعم تشفير ESS DAC لتعزيز الصوتيات عبر سماعة 3.5مم.

ويأتي ذراع التحكم بضوابط كاملة للتحكم في تشغيل الألعاب، مع 4 من الأزرار الخلفية التي تدعم البرمجة، مع مفاتيح hotkeys، ومشغل يدعم حساسية اللمس، ويمكن للأزرار العلوية أن تدعم التبديل بين الملفات التعريفية أثناء تشغيل الألعاب، كما تعمل أقفال trigger على تحديد الإنتقال.

أيضاً تقدم Asus تطبيق يدعم التحكم في الإهتزازات، والنقاط الدقيقة، ومن المقرر أن يتوفر ROG Raikiri Pro في الأسواق في الربع الأول من هذا العام.

المصدر: بوابه المتميز

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