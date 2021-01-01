تقدم ASUS ذراع تحكم لأجهزة Xbox بشاشة OLED قابلة للتخصيص #ces2023

كشفت Asus عن أحدث ذراع تحكم ROG Raikiri Pro الذي يستهدف دعم أجهزة Xbox، ويأتي بشاشة OLED قابلة للتخصيص.
يجلب معرض CES السنوي العديد من المنتجات التي تدعم المستخدمين في الألعاب بين أجهزة الحاسب والملحقات، ولقد كشفت Asus خلال الحدث هذا العام عن ذراع تحكم جديد يستهدف دعم مستخدمي أجهزة Xbox.
ويتميز ROG Raikiri Pro بتصميم يدعم الإتصال بالأجهزة عبر البلوتوث، و RF، وموصل USB C، وتقدم Asus ذراع التحكم بلغة التصميم المميزة للشركة التي تتضمن شاشة صغيرة OLED بحجم 1.3 إنش، والتي تدعم المستخدم بتفاصيل حول حالة الشحن، وكتم الصوتيات وتنشيط الملف التعريفي.
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