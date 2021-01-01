"ساعة ذكية" تحتوي على أحجار كريمة بدلاً من شاشة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "ساعة ذكية" تحتوي على أحجار كريمة بدلاً من شاشة

صورة الخبر: ساعة ذكية
ساعة ذكية

تحتوي "ساعة ذكية" غريبة بقيمة 500 دولار على الأحجار الكريمة بدلاً من شاشة تفاعلية تعمل باللمس .

تقرأ الساعة Nowatch ، عند ارتداءها الإجهاد ودرجة الحرارة ومعدل ضربات القلب وأنماط الحركة والنوم ، بديلاً لعشاق الساعات الذكية الذين قد يجدون أنفسهم مفرطين في التحفيز والتوتر بسبب الشاشات الساطعة مع الإخطارات المستمرة.

Nowatch هي مجرد واحدة من آلاف الأدوات الجديدة المعروضة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023 في لاس فيجاس. ، والتي تُظهر التكنولوجيا المستقبلية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، لا يخبر Nowatch المستخدمين بالوقت لأن مخترعيه يعتقدون أن الشاشة تزيد فقط من مشاعر التوتر.

وجه الساعة عبارة عن حجر كريم منحوت يدويًا ، مما يجعلها أقرب إلى قطعة من المجوهرات مع امتلاك مزايا لتتبع الجسم، الأحجار الكريمة قابلة للإزالة ، بحيث يمكن للمستخدمين استبدالها بأخرى للتغير.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "ساعة ذكية" تحتوي على أحجار كريمة بدلاً من شاشة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67069

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager