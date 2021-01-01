"ساعة ذكية" تحتوي على أحجار كريمة بدلاً من شاشة

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تحتوي "ساعة ذكية" غريبة بقيمة 500 دولار على الأحجار الكريمة بدلاً من شاشة تفاعلية تعمل باللمس .



تقرأ الساعة Nowatch ، عند ارتداءها الإجهاد ودرجة الحرارة ومعدل ضربات القلب وأنماط الحركة والنوم ، بديلاً لعشاق الساعات الذكية الذين قد يجدون أنفسهم مفرطين في التحفيز والتوتر بسبب الشاشات الساطعة مع الإخطارات المستمرة.



Nowatch هي مجرد واحدة من آلاف الأدوات الجديدة المعروضة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023 في لاس فيجاس. ، والتي تُظهر التكنولوجيا المستقبلية.

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ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، لا يخبر Nowatch المستخدمين بالوقت لأن مخترعيه يعتقدون أن الشاشة تزيد فقط من مشاعر التوتر.وجه الساعة عبارة عن حجر كريم منحوت يدويًا ، مما يجعلها أقرب إلى قطعة من المجوهرات مع امتلاك مزايا لتتبع الجسم، الأحجار الكريمة قابلة للإزالة ، بحيث يمكن للمستخدمين استبدالها بأخرى للتغير.