يطور عملاق التكنولوجيا سماعات أذن لاسلكية رخيصة لمواكبة المنافسة

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تطور شركة آبل إصدارًا جديدًا أرخص من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها والتي ستساعدها في مواكبة المنافسة.



ترددت شائعات بأن عملاق التكنولوجيا يعمل على منتج يسمى 'AirPods Lite' وسط مخاوف من حدوث انخفاض في الطلب على الجيل الثالث من AirPods في عام 2023.



من المتوقع أن يكون سعر سماعات الأذن الأرخص أقل من 129 دولارًا (107 جنيهات إسترلينية)، وهو ما يكلفه الجيل الثاني من AirPods حاليًا.

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قال المحلل جيف بو ، من شركة هايتونج إنتل تيك ريسيرش، إن الهدف من سماعات AirPods Lite الجديدة هو التنافس مع سماعات أذن لاسلكية أرخص.ووفقا لموقع 9to5Mac ، شحنات AirPods من المتوقع أن تنخفض من 73 مليون وحدة في 2022 إلى 63 مليون هذا العام.لا توجد معلومات حول الشكل الذي ستبدو عليه سماعات الأذن أو الميزات التي ستتمتع بها حتى الآن ، لكن من شبه المؤكد أنها لن تحتوي على إلغاء نشط للضوضاء لأن هذا مخصص لطراز AirPod Pro المتطور، على سبيل المقارنة ، تبلغ تكلفة AirPods 3 169 دولارًا أو 179 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة ، بينما تبلغ تكلفة AirPods 2 129 دولارًا أو 129 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة ، بينما تبلغ تكلفة AirPods Pro (الجيل الثاني) 249 دولارًا (249 جنيهًا إسترلينيًا).