أحدث أسعار لسيارة أودي Q2 في مصر



أودي أودي

تعتبر سيارة Q2 واحدة من السيارات المميزة التي تقدمها أودي الألمانية في السوق المحلي عبر وكيلها في مصر، وهي الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف التي قدمت مؤخرا أحدث قائمة سعرية رسمية لسياراتها ومن ضمنها موديل 2022 من هذه السيارة، والمتاحة محليا بفئتين أسعارهما كالتالي:



- فئة أولى أدفانسيد بسعر 999 ألف جنيه.



- فئة ثانية S-Line بسعر مليون و250 ألف جنيه.

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جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في السوق المحلي بمحرك 3 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حرك أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، كما يبلغ متوسط استهلاك محركها للوقود 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتحمل فئات السيارة العديد من التجهيزات التي تشمل الآتي:- وسائد هوائية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام الثبات الالكتروني ESP.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بإطارات السيارة.- مثبت سرعة.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح LED نهارية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- فتحة سقف بانورامية.- راديو وبلوتوث ومنافذ USB.- سنسور أمامي وخلفي.- سنسور مطر.- مرايات جانبية كهربائية.- نظام Start/Stop لإيقاف وتشغيل المحرك الموفر للوقود.- مقاعد جلدية.- تكييف هواء مزدوج.- سبويلر خلفي.