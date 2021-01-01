رام 150 ريفولوشن الاختبارية هي أول شاحنة كهربائية في تاريخ العلامة



رام 150 ريفولوشن رام 150 ريفولوشن

أخيراً كشفت علامة رام الستار عن أول شاحنة كهربائية بالكامل للعلامة باسم 1500 “ريفولوشن” الاختبارية في معرض إلكترونيات المستهلك بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.



ولم تكشف رام عن المواصفات التقنية وأرقام الأداء للوقت الحالي، وإن وضحت أن الشاحنة مزودة بمحركين كهربائيين، واحد على كل محور بنظام دفع كلي، كما تدعم البطارية الشحن فائق السرعة لشحن حوالي 160 كيلومتر من المدى خلال 10 دقائق فقط.



منصة كهربائية جديدة كلياً وتجهيزات ممتازة للتضاريس الوعرة

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وتعتمد الشاحنة الجديدة على المنصة الكهربائية STLA المشتركة بين موديلات ستيلانتس الكهربائية، بتصميم الهيكل على الإطار، مع جنوط 24 إنش وإطارات كبيرة 35 إنش للاستخدام على الدروب الوعرة.ويبدو أن شاحنة رام الجديدة استلهمت بعض ملامح تصميمها من شيفروليه سلفرادو الكهربائية، وإن كانت المقدمة أصغر حجماً هنا، مع توافرها بداخلية يمكن تغيير ترتيبها ووضعيتها بسهولة، مثل إضافة صف ثالث من المقاعد الضيقة، أو إزالة الحاجز بين المقاعد والصندوق الخلفي لتوفير مساحة تخزينية أوسع، مع سقف زجاجي يمكن ضبطه للتحكم في درجة الإضاءة العابرة من خلاله بدقة.وتأتي شاحنة رام 1500 ريفولوشن الجديدة بنظام معلومات ترفيهية مكون من شاشتين من 28 إنش، مع مقود بضوابط حساسة للمس والضغط، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز للملاحة، كما تدعم الشاحنة الأوامر الصوتية، وتعهدت رام أن تنطلق الشاحنة الجديدة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث المتطور، ما يسمح بقيادتها لنفسها في العديد من الظروف بدون متابعة السائق.وستكشف رام المزيد من المعلومات عن الموديل الإنتاجي لشاحنة رام 1500 ريفولوشن الجديدة في المستقبل، مع توقعات بطرحها في الأسواق في 2024.