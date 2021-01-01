بيجو انسيبشن الكهربائية هي السيارة الأقوى في تاريخ العلامة



بيجو انسيبشن بيجو انسيبشن

كشفت علامة بيجو عن سيارة “انسيبشن” الاختبارية الجديدة في معرض إلكترونيات المستهلك 2023 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، والتي تمهد للغة التصميم المستقبلية للشركة في موديلاتها الكهربائية القادمة بداية من 2025.



وتعتمد السيارة على المنصة الكهربائية الجديدة STLA المستخدمة من جميع علامات مجموعة ستيلانتس، وتأتي ببطارية 100 كيلوواط\س بمدى ممتاز 800 كيلومتر للشحنة الواحدة، كما تدعم الشحن فائق السرعة لشحن 150 كيلومتر من المدى خلال 5 دقائق فقط.



السيارة الأقوى في تاريخ بيجو

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وتأتي السيارة بمحركين كهربائيين بنظام دفع كلي وقوة إجمالية 680 حصان وتسارع من السكون إلى 100 كم\س في أقل من 3 ثوان، ما سيجعلها السيارة الأقوى في تاريخ بيجو إذا تحولت هذه الأرقام لموديل إنتاجي فعلي.داخلية مستقبليةكما تدعم السيارة أنظمة تحكم متطورة بالإشارة عبر إصبع الإبهام فقط للتحكم في المناخ والراديو ودرجة الصوت وما إلى ذلك، كما تأتي السيارة بكمية هائلة من السطوح الزجاجية، وأنظمة القيادة الذاتية من المستوى الرابع المتطور للغاية، ولكن نشكك في إمكانية تطبيق هذه الأنظمة في الموديلات الإنتاجية قريباً.مع ذلك تعهدت بيجو بانتقال معظم الابتكارات التقنية في هذه السيارة الاختبارية لموديلاتها الإنتاجية بحلول 2025، كما تأمل العلامة بأن تكون علامة رائدة في مجال الموديلات الكهربائية في أوروبا بحلول 2030.