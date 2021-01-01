تُعرض لادا نيفا مُعدلة بقوة 300 حصان للبيع بسعر 135 ألف ريال



لادا نيفا لادا نيفا

المربع نت – تعد لادا نيفا واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي الروسية، حيث تحتفظ بالتصميم الأصلي لها منذ عام 1977 عند ظهورها للمرة الأولى، والتي حصلت على حزمة من التعديلات الفريدة في اليونان لتصل إلى قوة 300 حصان مع عجلات رياضية كبيرة بقياس 22 إنش.



منظومة الحركة في لادا نيفا المُعدلة

بدأت التعديلات على لادا نيفا بإعادة بناء المحرك ليصبح بسعة 1.8 لتر بدلاً من 1.7 لتر، مع إضافة شاحن توربيني ووحدة تحكم إلكترونية رياضية، ما يعني إمكانية تزويد المحرك بثلاثة أنواع من الوقود.



يأتي الوضع الأول عند استخدام الغاز الطبيعي ليولد المحرك قوة 175 حصان، وعند استخدام الوقود العادي يولد المحرك قوة 210 حصان، وعند استخدام وقود السباقات أو الميثانول يولد المحرك قوة 300 حصان، ويمكن تغيير الوضع الخاص بالمحرك من خلال وحدة تحكم الكرتونية.

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يتصل المحرك المُعدل مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات ينقل الحركة إلى نظام الدفع الكلي للعجلات من لادا، وتتميز هذه النسخة بما يزيد عن ثلاث أضعاف القوة الأساسية لـ لادا نيفا والتي تقدم بمحرك 1.7 لتر بقوة 82 حصان.المظهر الخارجي لـ لادا نيفا المُعدلةحصلت لادا نيفا على العديد من التعديلات الخارجية المتعددة بمنظومة إضاءة LED جديدة، وشبكة أمامية معدلة، مع أقواس عجلات جانبية إضافية لاحتواء العجلات الرياضية الكبيرة التي تأتي بقياس 22 إنش، مع نظام تعليق رياضي لخفض ارتفاع السيارة، ويظهر من خلال العجلات ملاقط المكابح بشعار بورش.مقصورة القيادة في لادا نيفاتقدم السيارة بداخلية مطورة بمقاعد رياضية أمامية من الجلد باللون الأحمر، بالإضافة إلى نظام صوتي جديد مع شاشة وسطية تعمل باللمس للمعلومات والترفيه، مع مكيف هواء، و نظام توجيه هيدروليكي، ونوافذ كهربائية، وغيرها من التجهيزات الإضافية.سعر لادا نيفا المعدلة بقوة 300 حصانظهرت لادا نيفا المعدلة للبيع في اليونان بسعر 30 ألف جنيه إسترليني (135 ألف ريال)، ويظهر في مواصفات السيارة أنها طراز 2004 وتمت قيادتها لمسافة 4,600 كيلومتر بعد تعديلها.