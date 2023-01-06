أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 6-1-2023 أمام الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

تستعرض جريدة المال، أسعار العملات اليوم الجمعة 6-1-2023 أمام الجنيه المصري وذلك لـ 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الاسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وتطالع الجريدة مواقع 4 بنوك منها بنكين حكوميين، وبنك عربي وبنك أجنبي، إضافة إلى ما يظهره موقع البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الصرف وذلك حتى ختام تعاملات أمس الخميس، والتي حققها فيها العملات صعودًا ملحوظًا.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 27.07 جنيه للشراء، 27.16 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 28.72 جنيه للشراء، 28.83 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 32.57 جنيه للشراء، 32.68 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 7.20 جنيه للشراء، 7.23 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 7.37 جنيه للشراء، 7.39 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 88.38 جنيه للشراء، 88.71 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 27.05 جنيه للشراء، 27.10 للبيع.بنك مصر: 27.05 جنيه للشراء، 27.10 للبيع، وفق أسعار العملات.مصرف أبوظبي الإسلامي: 27.20 جنيه للشراء، 27.25 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 27.10 جنيه للشراء، 27.20 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 28.44 جنيه للشراء، 28.81 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 28.80 جنيه للشراء، 28.96 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 28.44 جنيه للشراء، 28.81 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 28.66 جنيه للشراء، 28.91 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةبنك كريدي أجريكول مصر: 32.43 جنيه للشراء، 32.84 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.64 جنيه للشراء، 32.90 للبيع.بنك مصر: 32.11 جنيه للشراء، 32.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 32.11 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةمصرف أبوظبي الإسلامي: 7.23 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.بنك مصر: 7.19 جنيه للشراء، 7.21 للبيع.البنك الأهلي المصري: 7.19 جنيه للشراء، 7.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك كريدي أجريكول مصر: 7.16 جنيه للشراء، 7.25 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 7.36 جنيه للشراء، 7.37 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 7.36 جنيه للشراء، 7.40 للبيع.بنك مصر: 7.370 جنيه للشراء، 7.378 للبيع، وفق أسعار العملات.مصرف أبوظبي الإسلامي: 7.40 جنيه للشراء، 7.41 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 85.24 جنيه للشراء، 88.48 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك كريدي أجريكول مصر: 83.90 جنيه للشراء، 90.50 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 86.34 جنيه للشراء، 88.97 للبيع.البنك الأهلي المصري: 85.27 جنيه للشراء، 88.48 للبيع.