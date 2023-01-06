أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6-1-2023 بعد ارتفاع عيار 21



أسعار الذهب أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم. جرام الذهب عيار 21، ارتفاع سعر الذهب اليوم، تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 يناير 2023 عدة ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد رفع سعر الدولار في البنوك وتخطيه حاجز الـ 27 جنيها



حيث ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة ليسجل عيار 21 الاكثر تداولا في السوق بين المواطنين من حيث الشراء سعر 1750 جنيها وفقا لخبير المشغولات الذهبية.



ويستعرض «المصرى اليوم» تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 يناير 2023 بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار:

أسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم، 2000 جنيها لـ جرام الذهب.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 في مصر الجمعة 6 يناير 2023، يسجل 1750 جنيها لـ جرام الذهب.

ارتفاع سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الجمعة 6 يناير 2023، إلى 1500 جنيهًا لـ جرام الذهب.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 يناير 2023:

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 يناير 2023، سجل 14000 جنيه.

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