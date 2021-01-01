جهاز رسم الحواجب يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

دخل الذكاء الاصطناعي عالم مستحضرات التجميل على مدار السنوات القليلة الماضية ، وأطلقت علامات تجارية في هذا المجال منتجات يمكن أن تساعد المستخدمين في تحديد الأنسب اليهم .

أطلقت شركة مستحضرات تجميل عالمية، جهازا جديدا لرسم الحواجب يعمل من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويعمل الجهاز من خلال رسم وطباعة الحاجب من خلال مسح الوجه، لمعرفة أفضل سمك للحاجب، ويمكن من إزالة الرسمة بشكل سهل للغاية من خلال استخدام منديل مخصص لإزالة مستحضرات التجميل.

يستخدم الجهاز تقنية AR للحصول على حاجبين مثاليين، وتغني هذه التقنية عن الحاجة إلى المايكرو بلندنج والخيوط والشموع وبعض الطرق التقليدية المستخدمة في رسم الحواجب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، يتم تمرير الجهاز على الوجه، ثم يلتقط صور جينية للحاجب، ويقرر أفضل رسمة تتناسب مع شكل الوجه، ثم يقوم المستخدمون بتنظيف الحاجب بشكل تمهيدي، ثم تقوم بتمرير الجهاز مرة أخرى لطباعة الرسمة على الحاجب.

وقد تطوير الجهاز من قبل إحدى شركات التجميل العالمية بالتعاون مع شركة برينكز العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، وسوف يتم طرح الجهاز بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023، بالإضافة إلى بعض المنتجات التي تعمل بنفس التقنية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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