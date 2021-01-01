تطور كندا 3 أقمار صناعية لتتبع الأجسام في المدار

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أعلنت شركة نورث ستار الكندية، أنها جمعت 35 مليون دولار لنشر أول ثلاثة أقمار صناعية هذا العام لتتبع الأجسام في المدار.



وتهدف NorthStar إلى استخدام العائدات لتسريع الخطط الخاصة بكوكبة مؤلفة من 24 قمراً صناعياً للتوعية بأحوال الفضاء (SSA) ، والتي من شأنها مسح مدار أرضي منخفض (LEO) لتتبع الأقمار الصناعية الأخرى والحطام.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيوارت باين، إن "الشركة تأمل في تتبع أجسام صغيرة يصل حجمها إلى سنتيمتر واحد في المدار الأرضي المنخفض، وحوالي سبعة سنتيمترات في مدار أرضي متوسط ??(MEO) و "في مكان ما بين 50 و 40" سم حتى أبعد من ذلك في المدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO).

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وتقوم الشركة ببناء أول ثلاثة أقمار صناعية، كل منها بحجم 12 مكعبًا، لإطلاقها في منتصف عام 2023.