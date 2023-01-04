أسعار البيض بالأسواق الجمعة 6 يناير 2023



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 6 يناير 2023، حالة استقرار وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 77 جنيها في حين يتراوح سعره للمستهلك 80 جنيهًا حسب المنطقة.



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 74.5 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 78 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 80 جنيه بالمزرعة ويباع بسعر 83 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقة.كما اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.اقرأ أيضا | استقرار أسعار البيض اليوم 5 يناير 2023وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 الي 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ لمبادرة الرئيس السيسي لمحاربه الغلاء.