يوضح استشاري باطنة علاج النقرس.. ينقسم لـ4 مراحل

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يعد النقرس أحد المشاكل الصحية التي تحدث نتيجة لزيادة حمض اليوريك أسيد في المفاصل، وعلى الرغم من أنه يبدأ بتأثير بسيط على الجسم من خلال ألم في المفاصل والأصابع، إلا أنه قد يتطور ويسبب فشلًا كلويًا؛ لذا نوضح في التقرير التالي علاج النقرس ومراحل الإصابة به.



ما هو علاج النقرس؟

ذكر الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة والتوعية الصحية ورئيس مجلس أمناء صحة مصر، أن الإصابة بالنقرس تنقسم إلى مراحل مختلفة ولكل منها أعراضها وعلاجها الخاص، موضحًا أن أعراض المرحلة الأولى تتمثل في ألم بسيط في المفاصل أو الأصابع، وعلاج النقرس في هذه المرحلة يعتمد على اتباع نظام غذائي صحي، من خلال البعد عن تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم الحمراء والبط والحمام، وأيضًا البقوليات مثل الفول، إلى جانب البعد عن تناول المشروبات السمراء مثل القهوة والمياه الغازية.



وأضاف «صفوت»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية في الإصابة بالنقرس تتمثل أعراضها في ظهور تورُّم وإحمرار، وعلاج النقرس هنا يحتاج إلى الحصول على أدوية لتقليل حمض اليوريك أسيد في المفاصل؛ إذ أنه الحمض المسؤول عن حدوث هذه المشكلة، مع ضرورة البُعد عن تناول الأطعمة السابق ذكرها.

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حدوث فشل كلويوتتشابه المرحلتان الثالثة والرابعة في الأعراض وطريقة العلاج؛ إذ تتمثل الأعراض في ظهور تشوهات واضحة في المفاصل، إلى جانب ظهور أعراض الفشل الكلوي، ومنها قلة البول وانتفاخ الجسم؛ وذلك لأن النقرس في هاتين المرحلتين يمتد تأثيره السلبي على الكلى وإن لم يتم علاجه سريعًا يؤدي إلى حدوث فشل كلوي.