أداة غش تساعد الطلاب بطريقة احترافية

أعلن الملياردير إيلون ماسك نهاية عصر "الواجبات المدرسية"، بعد أن حاولت مدارس نيويورك تضييق الخناق على التلاميذ الذين استعانوا بروبوت جديد للغش.
وكتب الملياردير، الذي كان من أوائل المستثمرين في شركة "تشات جي بي تي" على تويتر: "إنه عالم جديد. وداعا الواجب المنزلي"، وفقا لصحيفة "تيلغراف".
وتعد "تشات جي بي تي" التي أصدرتها شركة "أوبن أيه آي" في وادي السيليكون في نوفمبر، خدمة مجانية عبر الإنترنت أثارت قلق المعلمين نظرا لقدرتها على الكتابة الإنشائية بشكل مقنع لا يمكن اكتشافه من خلال برنامج مكافحة الانتحال الموجود لديهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!