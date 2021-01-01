أبرزها شاي الكرك الهندي..مشروبات ساخنة للتدفئة في فصل الشتاء..



شاي الكرك الهندي شاي الكرك الهندي

تساعد المشروبات الساخنة على تدفئة الجسم والحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة، وفي هذا السياق نقدم لك أبرز المشروبات الساخنه التي تساعدك على التدفئة في فصل الشتاء، بحسب موقع RCS.



شاي الكرك الهندي:



من أبرز المشروبات المغذية التي تساعد على التدفئة في فصل الشتاء.

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حمص الشام:يمكن تناول كوب منه يوميا مع إضافة البصل والزنجبيل والليمون والطماطم إلى شوربة الحمص، والذي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة والتدفئة اللازمة في الشتاء.البرتقال والليمون:إلى جانب المشروبات الساخنة فأن العصائر التي تحتوى على فيتامين ج كالليمون والبرتقال تحتوى على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم وتعمل على مقاومة الخمول والوقاية من أمراض الشتاء.السحلب:يمكن تناول كوب واحد منه يوم بعد يوم من خلال إضافة اللبن المنزوع الدسم والسكر الدايت وعدم إضافة المكسرات، حيث تعد من أكثر المشروبات، التي تمنح الجسم الدف وتمده بالطاقة.