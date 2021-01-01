نعل ذكى للشعور بالراحة أثناء السير بالكعب العالى



حذاء بكعب عال حذاء بكعب عال

تحرص الكثيرات من النساء على ارتداء حذاء ذى كعب عالى، ولكن قد يتسبب في شعورهن بالألم عند السير، ولهذا فكر مصمم الأحذية السابق، دييجو دولشيني، الذي عمل سابقًا مع العديد من العلامات التجارية مثل "جوتشى"، في تصميم حذاء بنعل داخلى ذكى حتى يشعر المرأة بالراحة أثناء السير ويقلل من مخاطر المشاكل الصحية الناتجة عن ارتداء الكعب العالى، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.







حذاء بكعب عالى مريح



والنعل الداخلي ، الذي صنعته شركة GAIT-TECH الإيطالية ، يجعل المرأة تشعر وكأنها تسير على وسائد ويعيد توزيع الضغط على طول القدم، و لكن لم يتضح حتى الآن متى ستتوفر الأحذية ذات النعل الداخلي للشراء؟ .

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تكلفة الحذاءوصرحت الشركة أن زوج الأحذية سيكلف أقل من 20 يورو (17 جنيهًا إسترلينيًا)، ووفقًا للشركة التي تتخذ من كابري مقراً لها، فإن الحذاء مصنوع من البوليمر المعاد تدويره، سوف يحسن صحة المرأة ويخفف الألم ويمنع الإصابات.ومن المعروف أن ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في آلام أسفل الظهر وانضغاط الأعصاب وتشوه الكعب وآلام العضلات وغير ذلك.وقال أندريا جولدوني ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة" GAIT-TECH ": لطالما كانت الأحذية ذات الكعب تمثل الأفضل من حيث الصورة والجاذبية والأنوثة، لكن في الوقت نفسه، لطالما كانت مرادفة للانزعاج والألم عند ارتدائها لفترة طويلة من الزمن ويوفر النعل الداخلي GAIT-TECH الشعور بالراحة والتوازن".وقالت GAIT-TECH إنها أول شركة تدمج مثل هذا الجهاز في نعل الكعب العالي أثناء مرحلة الإنتاج وحصل على براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الإيطالي كما تم اعتماده من قبل روبرتو بيفوني في معهد جراحة العظام Rizzoli Bologna.