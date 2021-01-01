فيديو .. تعرف على أنسب طريقة للتعامل مع الأبناء بطريقة الإيجابية



أنسب طريقة للتعامل مع الأبناء أنسب طريقة للتعامل مع الأبناء



يعد مصطلح التربية الإيجابية أحد مستحدثات العصر، ونسمعه دوماً في طريقة تعامل الآباء مع ابنائهم والتي تختلف عن طرق التربية المعتادة.



وأجرت صدى البلد لقاءاً مع المهندس أحمد مختار، مدرب التنمية الذاتية، ليكشف لنا حقيقة مصطلح التربية الايجابية الحديثة.



الفرق بين مفهوم التربية والرعاية

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كشف أحمد مختار الشهير بالمهندس النفسي، أن هناك اختلاف كبير بين مفهوم التربية والرعاية، فالأول يرتبط بالقيم والمبادئ وتعديل السلوك، بينما الثاني يرتبط بالإنسان وحتى الحيوان مت خلال توفير متطلباته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس.وتابع أنه من الضروري تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال، لخلق حالة من التحفيز والتطوير بدلاً من حالة السلبية التي تقود لمشاكل نفسية عديدة.وأوضح المهندس النفسي، إنه من الضروري تقبل كافة انفعالات الأطفال العاطفية، والسماح لهم بتفريغ طاقة الغضب بداخلهم سواء على شكل بكاء أو غيره، وعدم كبح قدراته وطاقته.وأشار أن أحد أكبر الأخطاء المرتكبة في حق الطفل، تأثر الاباء بالمشاكل المجتمعية والإنسانية وتفريغ شحنة الغضب تلك على الأبناء، وإنه من الضروري الوعي بخطورة الأمر.