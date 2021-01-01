طريقة عمل العيش البلدي في البيت بطريقة سهلة

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طريقة عمل العيش البلدي


اذا كنتي تحاولي أن تقتصدي من مصاريف منزلك اليومية يمكن أن نقدم لكي طريقة عمل الخبز البلدي بكيلو دقيق لمدة 5 ايام



المقادير

خميرة.
رشة سكر.
رشة ملح.
نصف كوب ماء.
كوبان ونصف دقيق.

طريقة التحضير
في وعاء غويط نضع المكونات ونقلب جيداً.
ثم نقوم بعجنها وإذا احتاج الخليط إلى الماء نضيف منه القليل قليلاً، ونستمر في العجن حتى يصبح هش ولا يلتصق باليدين.
ثم نقوم بتغطيته، ونتركه ليرتاح ويخمر.
بعد نصف ساعة دقيقة أو حسب درجة حرارة المكان المحيط بالعجين، سوف نلاحظ ان هناك إرتفاع في العجينة وزيادة حجمها.
نرش القليل من الدقيق على الطبلية او رخامة المطبخ او السفرة الخشبية و نأخذ من العجينة قطعة قطعة ، ونشكلها على هيئة كورة.
بعد الانتهاء نأخذ أول كرة من العجينة، ونفردها بالنشابة، ثم بالمثل مع باقي العجينة.
طريقة التسوية
هنا النقطة الفارقة في خبز العيش، حيث اننا سوف نحضر المصفاة الألمنيوم ونقلبها على نار البوتجاز، حتى تسخن ونضع عليها العجين.

نراقبه حتى ينضج وبالهنا و الشفا.

المصدر: elbalad

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