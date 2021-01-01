من الأطباق الشهية .. طريقة عمل فول بالطحينة والزيت الحار



فول بالطحينة والزيت الحار فول بالطحينة والزيت الحار



فول بالطحينة والزيت الحار من الأطباق الشهية و اللذيذ التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار.



قدمت الشيف دعاء السمنودي عبر، طريقة عمل فول بالطحينة والزيت الحار في البيت.



مقادير فول بالطحينة والزيت الحار

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فول مدمس سادة2ليمون مخلل1فلفل حار مفروم2فص ثوم مفرومحزمة كزبرة مفرومة2ملعقة كبيرة طحينة2ملعقة كبيرة زيت حارشطةكمونملحطريقة تحضير فول بالطحينة والزيت الحارفي الكبة نضع الكزبرة والليمون المخلل والزيت الحار والفلفل الحار والثوم والتوابل كلها ونخلط جيداً ثم نضع الطحينة بالتدريج ونخلط جيداً ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الفول المدمس والتوابل ونقلب ثم نضع جزء من خليط الطحينة والزيت الحار ونقلب جيداً ثم في طبق التقديم نضع في الأرضية باقي كمية خليط الطحينة والزيت الحار ثم نضع الفول ويزين بالطحينة والزيت الحار ويقدم بالهنا والشفا