من الأطباق الشهية .. طريقة عمل فول بالطحينة والزيت الحار

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فول بالطحينة والزيت الحار


فول بالطحينة والزيت الحار من الأطباق الشهية و اللذيذ التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار.

قدمت الشيف دعاء السمنودي عبر، طريقة عمل فول بالطحينة والزيت الحار في البيت.

مقادير فول بالطحينة والزيت الحار

فول مدمس سادة
2ليمون مخلل
1فلفل حار مفروم
2فص ثوم مفروم
حزمة كزبرة مفرومة
2ملعقة كبيرة طحينة
2ملعقة كبيرة زيت حار
شطة
كمون
ملح

طريقة تحضير فول بالطحينة والزيت الحار

في الكبة نضع الكزبرة والليمون المخلل والزيت الحار والفلفل الحار والثوم والتوابل كلها ونخلط جيداً ثم نضع الطحينة بالتدريج ونخلط جيداً ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الفول المدمس والتوابل ونقلب ثم نضع جزء من خليط الطحينة والزيت الحار ونقلب جيداً ثم في طبق التقديم نضع في الأرضية باقي كمية خليط الطحينة والزيت الحار ثم نضع الفول ويزين بالطحينة والزيت الحار ويقدم بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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