لها ثواب كبير .. سنن سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمجهود



سنن سنن



هناك سنن بسيطة ولا تحتاج لأي مجهود وتكون فى أمور كثيرة فى حياتنا اليومية ولكنها منسية، من فعلها نال أجرها وثوابها كبير وعظيم جدا ، قال سيدنا محمد ( صلي الله عليه وسلم ) " ومن أحيا سنتي فقد أحبني و من أحبني كان معي في الجنة " .



سنن سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمجهود ولكنها منسية



1- أثناء طلوع السلم ردد " الله اكبر " وانت النزول ردد " سبحان الله " .

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2- أثناء إرتداء الحذاء أو الشراب إبدأ باليمين وبالشمال أثناء خلع الحذاء .3- عندما تركب سيارة ردد دعاء الركوب " سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، و إنا الي ربنا لمنقلبون " الحمدلله ، الحمدلله ، الحمدلله، الله أكبر ، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فأغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب الا انت.4- عندما تدخل السوق او السوبر ماركت قول " لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو علي كل شي قدير .. وهستفاد ايه لما تقول كده ؟! قال سيدنا محمد ( صلي الله عليه وسلم ) " كتب الله له الف الف حسنه ، ومحا عنه سيئة و رفعه الف الف درجه " .5- الذكر عند الخروج من المنزل " بسم لله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوه إلا بالله "6- الذكر عند دخول المنزل " بسم الله ولجنا ، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا ، ثم يسلم علي اهل بيته " .7- عندما تنتهى من الصلاة إقرأ أيه الكرسي .. قال النبى ( صلي الله عليه وسلم ) " من قراء ايه الكرسي في دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنة الا ان الموت ".سنة منسية دعوتك فيها مستجابةالنوم على وضوء ..من السنن التي يغفل عنها البعض في الحياة اليومية، فلو توضأ الإنسان قبل نومه واستيقظ ودعا ربه استجاب الله له.الوضوء سبب لتميز المسلمين يوم القيامة وتبيض الوجوه، مستدلًا بما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ».حث عليها النبي .. أفضل الدعوات التى لا يعادلها شيءدعاء واحد إذا استقمت عليه وجدت أثره الطيب في حياتكلو أصابتك ضائقة مالية ردد هذا الدعاءلو تفكيرك بيغلبك .. اقرأ هذه السورة كثيراوالوضوء سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات، لما أخرجه مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».كما أن الوضوء سبب لفتح أبواب الجنة للعبد، فقد أخرج مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِى فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِىٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ. فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يَقُولُ الَّتِى قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّى قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».