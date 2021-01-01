الأرصاد تحذر من طقس اليوم .. تفاصيل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11.
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