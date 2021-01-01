بقنابل تذيب اللحم .. روسيا تدمر بلدة أوكرانية بالكامل

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صورة الخبر: روسيا تدمر بلدة أوكرانية بالكامل
روسيا تدمر بلدة أوكرانية بالكامل

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، عن لحظة مرعبة التي بدا فيها أن روسيا تطلق وابلا من قنابل الثيرمايت التي تذيب اللحم على بلدة تسيطر عليها أوكرانيا.

كانت السماء فوق مارينكا مضاءة بشكل تقشعر له الأبدان الخليط الكيميائي القاتل.

ويقال إن البلدة في منطقة دونيتسك “دمرت بالكامل” في أحدث هجوم روسي.

ويعتقد أن القوات الروسية كانت تتنافس على الانتقام بعد أن تمكن الأوكرانيون الشجعان من التغلب على تقدمهم، حيق أدت هزيمتهم المحرجة في مارينكا العام الماضي إلى لجوئهم إلى تكتيكات قاسية لتركيع المدينة.

وأظهرت لقطات مروعة نشرتها مصادر استخباراتية على تويتر 18 ثانية من الرعب تمطر على البلدة.

ويضيء الثرمايت المتلألئ والمحترق سماء الليل بينما يمطر مارينكا في الخليط القاتل.

والمادة المرعبة هي خليط من مسحوق المعادن وأكسيد المعادن الذي يستخدم في صنع القنابل الحارقة.
ويحترق الثرمايت عند درجات حرارة تزيد عن 2400 درجة مئوية - كونه ساخنا جدا ويمكن أن يحترق من خلال الفولاذ والخرسانة.

وإذا لامس اللحم البشري، يمكن أن يذوب حتى العظم.

المصدر: elbalad

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