الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا .. طلاب القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ يؤدونه

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أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ختام الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023 لطلاب كليات القطاع الطبي بإجمالي 8365 طالبا، بإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، نجاح أداء طلاب القطاع الطبي للاختبارات الإلكترونية بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2022/2023 ، بإجمالي 25 مقرراً فى كليات ، الصيدلة 3 مواد، وفي كلية طب الفم والأسنان 9 مواد ، وكلية العلاج الطبيعي 5 مواد، وفي كلية الطب البيطري 5 مواد، وفي كلية التمريض 3 مواد.





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وأوضح رئيس الجامعة، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجًا مثاليًا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.يُشرف على متابعة الاختبارات العملية الدكتور عمرو أبو هاني، المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات، ومهندسى مركز الاختبارات الإلكترونية نوال محمد صالح، إيهاب محمد رزق، عزة حسن عبد الغفار، دينا فتحي قنديل، صفا علي عبد العظيم، روان بهاء البرهامي، عبد الله الجنبيهي– مهندس شركة ACT ، خلود محمد خالد مهندس مقيم شركة MKCL.