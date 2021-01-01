بايدن : يبدي شكوكه وقف إطلاق النار الذى أمر به نظيره الروسى

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكوكه بشأن وقف إطلاق النار الذي أمر به نظيرُه الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا بمناسبة قداس عيد الميلاد يومي 6 و7 يناير.
وقال بايدن -في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/- إنه "متردد بشأن الرد على أي شيء يقوله بوتين"، مشيرًا إلى أنه كان يشك في إمكانية قيام بوتين بـ"قصف المستشفيات" في هذه الآونة.
ووصف بايدن نظيره الروسي بأنه "يحاول تنفّس الصعداء".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!