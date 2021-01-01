المشاركة في المباريات .. النصر يكشف موقف رونالدو



كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من المشاركة مع فريقه الجديد نادي النصر السعودي بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والتي أكدت وصول البطاقة الدولية للدون.



لم يسجل نادي النصر السعودي لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد في قائمته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية، وفق ما أكدته شبكة "سكاي نيوز" عربية نقلاً عن مسؤولان في النادي الخليجي.



النصر

وأكد المسؤولان وصول البطاقة الدولية للاعب البالغ 37 عاما من إنجلترا مساء الأربعاء، بعد توقيعه عقدا خياليا لسنتين ونصف بأكثر من 200 مليون يورو.

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لكن المسؤول الأول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أفاد لفرانس برس بأنه "وصلت البطاقة الدولية لرونالدو لكن النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي".النصروتضم قائمة النصر الملقب في السعودية بـ"العالمي" 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي".وأضاف المصدر: "لا بد من رحيل لاعب أجنبي لتسجيل رونالدو سواء بالبيع أو بإنهاء العقد بالتراضي".النصروأكد المصدر الثاني الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته عدم تسجيل "صاروخ ماديرا" حتى بعد ظهر الخميس رغم وصول بطاقته، موضحا: "هناك مفاوضات جارية لبيع أحد اللاعبين لكن لم تصل لمراحلها الأخيرة بعد".وأعلن نادى النصر السعودي، مساء الجمعة الماضى، تعاقده مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.وذكر نادي النصر في بيانه الرسمي تفاصيل التعاقد، وذلك كما يلي: "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا لـ العالمي، وقع رئيس مجلس إدارة نادى النصر مسلى آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو".وأضاف البيان: "يمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر حتى عام 2025، وسيرتدى القميص رقم 7 مع نادي النصر، "تمت مراسم توقيع العقد، في العاصمة الإسبانية مدريد".ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر الأول وعائلته فى وقت متأخر أمس، إلى الرياض العاصمة السعودية، عبر طائرة خاصة تقله من مدريد، برفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانويين، وسط تشديدات أمنية لمنع استقبال الأسطورة البرتغالية في المطار.وفاز البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج مرتين موسمي 2006 - 2007 و2007 - 2008، كما حقق لقب أفضل لاعب في الليجا موسم 2013 - 2014، وأفضل لاعب في بطولة الدوري الإيطالي عامي 2019 و2020.وسبق للدون أن حقق لقب هداف البطولات المحلية والقارية والدولية خلال 19 مناسبة سابقة، بحصوله على هداف كأس إنجلترا موسم 2004 - 2005 مع مانشستر يونايتد بتسجيله 4 أهداف حينها، لينطق بشكل موسع في جميع الملاعب الإنجليزية والأوروبية والعالمية.النصروحصل رونالدو على لقب الهداف في مسابقات دوري أبطال أوروبا خلال 7 مواسم مختلفة، بدءاً من موسم 2007 - 2008 مع مانشستر يونايتد، ثم حققها 6 مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني في مواسم 2012 - 2013، 2013 - 2014، 2014 - 2015، 2015 - 2016، و2016 - 2017، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف المسابقة الأوروبية الأغلى في آخر فتراته مع الريال خلال موسم 2017 - 2018 بتسجيله 15 هدفاً.وكذلك على مستوى البطولات المحلية، فاز كريستيانو بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، وهداف الليجا الإسبانية 3 مرات، وهداف الكالتشيو الإيطالي مرة واحدة، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف كأس العالم للأندية مرتين عامي 2016 و2017، مع فوزه بلقب هداف كأس إسبانيا وهداف نهائيات دوري الأمم الأوروبية، جنباً لجنب مع هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال مرتين في نسختي 2012 ويورو 2020.لذلك فإن فوزه بلقب هداف دوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر سيكون التتويج رقم 20 له تاريخياً على مستوى جوائز الهدافين في مسيرته.