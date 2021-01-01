أول تعليق من فيريرا بعد التعادل مع الداخلية



فيريرا فيريرا

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الزمالك بعد التعادل الذي حققه فريقه أمام الداخلية بهدف لمثله في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، مطالباً الجماهير بمواصلة دعم الفريق.



وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: كرة القدم بها أمور صعب شرحها أحياناً، عندما نعتقد أن الأمور متوازنة تظهر أمور أخرى تؤثر عليها، هذه المباراة كانت من عواقب مباراة أسوان، حصلنا على يومين راحة فقط بعد السفر، وهذا يؤثر على اللعب المنافس لم يكن عنده رحلة خارج القاهرة مثلنا، كنا بحاجة إلى اللياقة البدنية لحل الأمور بشكل أسهل.



أضاف: مباراة أسوان حددت شكل الفريق بالاستهلاك البدني للاعبين والوقت القليل للاستشفاء أثر على المباراة، لم نكن نستحق التعادل في تلك المباراة، حتى لو لم نلعب بشكل جيد في إنهاء الهجمات، بنينا العديد من الهجمات لإحراز هدفين، أحرزنا هدفاً في نهاية اللقاء.. التعادل طعمه مرير جداً يضعنا في موقف أقل من الموقف السابق، وفريق مثل الزمالك يجب أن يتواجد في أي منافسة، لا نفقد الأمل لآخر لحظة، واللاعبين سيكملون المنافسة والحرب للوصول إلى الهدف.



واصل: هناك عدم مساواة من الناحية الرياضية، هناك لاعبين كان لديهم مشاكل وبدأوا الموسم متأخر، ولو 3 لاعبين يعانون من هذا الأمر فذلك سيؤثر على شكل الفريق، سنتحدث مع بعضنا ونعمل بشكل جيد وأطلب من جماهيرنا أن ما حدث في أخر مباراتين ليس صورتنا الحقيقية وأطلب منهم أن يساندونا ويتفهموا الموقف الحالي ويستمروا بمساندتنا كما يحدث في كل المباريات لأننا سنعكس الوضع وسنعود للفوز ولكن لا يجب أن نهرب من الواقع الحالي.



واختتم: كانت لدينا الكثير من المشاكل قمنا بحلها، هذه المباراة أخلت توازننا ولكن هذه هي كرة القدم، ليس لها خط مستقيم تسير عليه، خسرنا نقطتين اليوم متأخرين 5 نقاط عن المنافس المباشر، العام الماضي كان وضعنا أسوأ لكننا في النهاية حصدنا الدوري، وأقول هذا للجماهير التي تساندنا دائماً سنعمل معهم خلال المباريات للوصول إلى هدفنا والمسابقة طويلة وسنعوض تلك المباريات.

