تعرف علي .. التحاليل الأزمة للكشف عن مرض السكر



مرض السكر مرض السكر

تحاليل مهمة للكشف عن مرض السكر، كشفت وزارة الصحة عن وجود تحاليل ضرورية يجب إجراؤها لتشخيص الإصابة بمرض السكر وتشمل:

1- تحليل سكر صائم ويتم إجراؤه بعد 8 ساعات صيام من الليل والمعدل الطبيعي من 70 إلى 99.



2- تحليل سكر فاطر ويكون بعد تناول الطعام بساعتين والمعدل الطبيعي أقل من 140.

3-تحليل السكر التراكمي يوضح نسبة السكر في آخر 3 شهور والمعدل الطبيعي له 5.7.



وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت المعدلات طبيعية فهذا لا يعني أن الإنسان غير مصاب بالسكر.

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تحاليل مهمة للكشف عن مرض السكرمن جانب آخر كشفت وزارة الصحة عن أهم التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:1- وظائف الغدة الدرقية2- الدهون والكوليسترول في الدم3- زيارة طبيب القلب والأسنان4- الهيموجلوبين السكري5-فحص قاع العين6-فحص القدمين7- وظائف الكبد8- وظائف الكلى9- زلال البـولومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافي من المرض نهائيا.طرق الوقاية من مرض السكروأشارت وزارة الصحة إلى طرق للوقاية من مرض السكر منها:1- الحفاظ على وزن صحي.2- تجنب تعاطي التبغ.3- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع.4- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.أهم أعراض مرض السكروتشمل أهم أعراض مرض السكر:1- شدة العطش.2- الشعور المستمر بالجوع.3- فقدان الوزن.4- الإجهاد.5-عدم وضوح الرؤية.6- اضطراب البصر.7- عدم التئام الجروح.8- ألم وتنميل في الأطراف.9- حرارة في القدمين.10- كثرة التبول.أوضحت وزارة الصحة أن المتابعة متوفرة في مستشفيات الوزارة والعلاج أيضا بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.وكشفت وزارة الصحة عن كيفية حدوث الإصابة بمرض السكر.وأوضحت أن مرض السكر يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، وأيضا عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه.