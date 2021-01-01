تعرف علي .. التحاليل الأزمة للكشف عن مرض السكر

مرض السكر
تحاليل مهمة للكشف عن مرض السكر، كشفت وزارة الصحة عن وجود تحاليل ضرورية يجب إجراؤها لتشخيص الإصابة بمرض السكر وتشمل:
1- تحليل سكر صائم ويتم إجراؤه بعد 8 ساعات صيام من الليل والمعدل الطبيعي من 70 إلى 99.
2- تحليل سكر فاطر ويكون بعد تناول الطعام بساعتين والمعدل الطبيعي أقل من 140.
3-تحليل السكر التراكمي يوضح نسبة السكر في آخر 3 شهور والمعدل الطبيعي له 5.7.
وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت المعدلات طبيعية فهذا لا يعني أن الإنسان غير مصاب بالسكر.
تحاليل مهمة للكشف عن مرض السكر
من جانب آخر كشفت وزارة الصحة عن أهم التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:
1- وظائف الغدة الدرقية
2- الدهون والكوليسترول في الدم
3- زيارة طبيب القلب والأسنان
4- الهيموجلوبين السكري
5-فحص قاع العين
6-فحص القدمين
7- وظائف الكبد
8- وظائف الكلى
9- زلال البـول
ومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافي من المرض نهائيا.
طرق الوقاية من مرض السكر
وأشارت وزارة الصحة إلى طرق للوقاية من مرض السكر منها:
1- الحفاظ على وزن صحي.
2- تجنب تعاطي التبغ.
3- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع.
4- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.
أهم أعراض مرض السكر
وتشمل أهم أعراض مرض السكر:
1- شدة العطش.
2- الشعور المستمر بالجوع.
3- فقدان الوزن.
4- الإجهاد.
5-عدم وضوح الرؤية.
6- اضطراب البصر.
7- عدم التئام الجروح.
8- ألم وتنميل في الأطراف.
9- حرارة في القدمين.
10- كثرة التبول.
أوضحت وزارة الصحة أن المتابعة متوفرة في مستشفيات الوزارة والعلاج أيضا بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
وكشفت وزارة الصحة عن كيفية حدوث الإصابة بمرض السكر.
وأوضحت أن مرض السكر يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، وأيضا عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه.
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