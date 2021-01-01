أبرزها ينظم ضغط الدم .. فوائد الخيار عديدة



الخيار الخيار

فوائد الخيار، الخيار من الخضروات التى تستخدم فى السلطة وعمل الجبن والأكلات المختلفة، وهو معروف بإحتوائه على نسبة عالية من المياه وقيمته الغذائية العالية.



وفوائد الخيار لا تقتصر على البشرة والشعر فقط كما يعتقد البعض، بل له فوائد صحية عظيمة تدفعنا لتناوله بإستمرار.



وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الخيار من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، فهو يرطب الجسم وينظم حركة المعدة وينظم مستوى الضغط والسكر بالدم، كما يحتوى على المعادن المهمة للجسم.

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فوائد الخياروأضافت “منى”، ومن فوائد الخيار:--مضاد للالتهابالخيار لديه خصائص مضادة للالتهاب، ويمكن أن يساعد في الحد من التهاب المفاصل.-يحافظ على البشرةالخيار مصدر ممتاز للفيتامين C، وقشرته غنية جدا بفيتامين A، وفيتامين C هو المضاد للأكسدة يمكن أن تساعد في التخلص من الشوارد الحرة، وبالتالي الحفاظ على بشرتك صحية وشابة لفترة طويلة جدا.يحتوي الخيار على الماء بنسبة 96?، لذلك إذا كنت لا تحب شرب 8 أكواب من الماء يوميا، يمكنك تعويضها بتناول الخيار، للحصول على بشرة متألقة وصحية.-ينظم ضغط الدميساعد الخيار في تنظيم ضغط الدم كما أنه غني بالمعادن.-مطهر معوييمكن لعصير الخيار أن يساعد في تطهير معدتك، وأيضا جيد وفعال في تذويب حصى الكلى.-لعلاج الحمىالخيار يمكن أن يساعد في في خفض درجة الحرارة؛ عند الاصابة بالحمى.-لعلاج تساقط الشعرإذا كنت تعاني من شعر خفيف متساقط، فكوب من عصير الخيار في نظامك الغذائي، يعزز نمو الشعر؛ لأنه يحتوي على الكبريت والسليكا-لعلاج الحروقعصير الخيار يمكن أن يستخدم أيضا لعلاج أي نوع من حروق الشمس.-لعلاج الجروحالخيار يمكنه أيضا أن يعالج الجروح ومشاكل الجلد المختلفة، من خلال طحن الخيار ووضعه على الجزء المصاب من الجلد.ماسكات الخيار لعلاج مشاكل البشرةوالخيار يعد من المواد الطبيعية التي تحمل الكثير من الفوائد المذهلة للبشرة، ويمكنه أن يحل الكثير من المشاكل، منها:--يحتوي الخيار على مجموعة من العناصر الهامة التي تعمل على تنشيط خلايا وأنسجة الجلد، فالخيار يحتوي على "الكبريت" الذي يعمل على زيادة النضارة في البشرة ويزيد من طراوتها، كما أنّه يحتوي على مركبات "كلوسايدس والتي تعمل على تغذية العضلات في بشرة الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب وتطهير وتليين جميع أنواع البشرة.-يضفي الخيار على البشرة النعومة ويزيدها جمالًا وإشراقًا وحيوية، كما أنّه يعمل على علاج الحروق التي تظهر في فصل الصيف، عند التعرض لأشعة الشمس المرتفعة، فهو يعمل كمرطب للبشرة.-لعلاج النمش بفعاليةوذلك بتقطيع الخيار ونقعه بالحليب لمدة 5 ساعات، ويتم تنظيف البشرة جيدًا، ثم يدهن الوجه بهذا المنقوع، وستحصلين على نتائج هايلة.- للتخلص من الهالات السوداء تحت العينوكذلك لإزالة آثار تعب وإرهاق البشرة، وترطيب البشرة ونضارتها، وذلك بتقطيع الخيار لشرائح رفيعة، ووضع هذه الشرائح على الوجه بجانب بعضها، لمدة ثلاثين دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ، وستلاحظين الفرق.-للتخلص من حب الشبابوذلك بعمل ماسك من مهروس خيارتين، تخلط جيدًا مع ملعقة من الدقيق وملعقة من الجليسيرين، ويدهن على الوجه والرقبة، ويترك لمدة نصف ساعة.ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ المضاف إليه القليل من الملح، فهذا الماسك يشد المسام الواسعة في البشرة، يعمل على التخلص من الشحوب والبقع الغامقة في البشرة.