على طريقة المحلات .. طريقة عمل الحواوشي



طريقة عمل الحواوشي طريقة عمل الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي، الحواوشي أكلة شعبية مصرية شهيرة لها مذاق لا يقاوم يعشقه الكبار والصغار، وعادة تقدم فى المطاعم أفضل من المنزل.



ولأن الحواوشي أكلة لذيذة ومميزة، تحرص ربات البيوت على إتقان طريقة عمل الحواوشي مثل الجاهز حتى يسعد أفاد الأسرة.



وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الحواوشي.

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مكونات عمل الحواوشي:نصف كيلو لحم مفروم.قطعة صغيرة "لية" ضأن وتفرم مع اللحم.نصف كيلو بصل مفروم ناعم.2 فص ثوم مفروم ناعم.ربع كيلو فلفل أخضر رومي أو حار حسب الرغبة مقطع مكعبات صغيرة.2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.نصف ربطة بقدونس مفروم.2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.ملحفلفل أسودبهارات لحمبهارات حواوشى وتباع لدى العطار والسوبر ماركترشة جوزة الطيبحبهان مطحونرشة كبيبة صينيرشة قرفةرشة بيكينج صودا "كربوناتو"خبز أسمر بلديزبد أو سمنطريقة عمل الحواوشي:-- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم المفروم ولية الضأن المفرومة ويفضل فرمهم معا.- نضيف البصل والثوم والفلفل والطماطم والبقدونس والزيت ونقلب جيدا.- نضيف جميع أنواع التوابل ونعجن جيدا حتى تتجانس التوابل مع اللحم والخضراوات.- نحضر الخبز ونقوم بعمل فتحات صغيرة به تسمح بحشوه.- نقوم بحشو الخبز ونفرد اللحم بداخله بالتساوي ونضغط عليه قليلًا.- نرص الحواوشي في صينية وندخله الفرن حتى تمام النضج، أو ندهن الخبز بعد حشوه باللحم بالزبد أو السمن، ونلفه في ورق زبد ثم ورق فويل، وندخله الفرن الساخن حتى تمام النضج، وهذه الخطوة تجعل الحواوشي طرى، ويمكن عقب نضجه نزع الورق من عليه وتركه في الفرن قليا حتى يصبح مقرمشا حسب الرغبة.-أو نحضر مقلاة واسعة وغير لاصقة ونضعها على النار وندهنها بالقليل بالزبد، ونتركها تسخن.- نضع عليها الحواوشى ثم نهدئ النار، ونغطى المقلاة، حتى يحمر أسفل الحواوشى، ثم نقلبه على الوجه الآخر، ونتركه بنفس الطريقة.ة- نتأكد من أنه تم نضجه من خلال فتحه قليلا، فإذا كان يحتاج القليل من التسوية يتم قلبه على الوجهين حتى تمام النضج.- نرفعه من المقلاة ونضعه فى طبق ونغطيه لحين الإنتهاء من باقى الكمية.طريقة عمل الحواوشي اللبنانيوتقدم الشيف نشوة، طريقة عمل الحواوشي اللبناني، والذي يعرف أيضا باسم (عرايس لبناني).مكونات الحواوشي اللبناني:نصف كيلو لحم مفروم (خليط من لحم الغنم ولحم العجل او كلة لحم عجل)حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم بالسكين3 حبات طماطم كبيرة مبشورة2 فص ثوم كبير مفروم ناعمملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة فلفل أسودملعقة صغيرة من السبع بهاراتنصف ملعقة صغيرة من بهار الكبابة الصينى المطحونربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمةربع كوب بقدونس فريش مفرومملعقة كبيرة طحينة2ملعقة صغيرة دبس رمانحبة فلفل حار مفرومة ناعم (أختيارى)ربع كوب زيت زيتونعدة أرغفة من الخبز الشامى( ملحوظة: يمكن إضافة جبن موتزاريلا أو جبن قشقوان مع العرايس اللبنانى؛ حسب الرغبة).خطوات عمل الحواوشي اللبنانينبشر الطماطم؛ ولابد من مراعاة أنه في حالة كان الخبز الشامي رقيق، فلابد أن نصفى الطماطم من الماء تماما، حتى لا يتشربها الخبز، ولو الخبز الشامى سميك نترك الماء بها.بعد ذلك نفرم البصلة بالسكين ناعم.نحضر بولة عميقة؛ ونضع فيها اللحم المفروم مع البصلة والثوم المفرومين، وبشر الطماطم والفلفل الاخضر المفروم، والملح والفلفل والبهارات والقرفة ودبس الرومان، والطحينة والبقدونس، ونخلط المكونات معا.نحضر الخبز الشامي؛ ويقطع نصفين أو أربع قطع، ونحشيها بالخليط وتدهن بزيت الزيتون من الجهتين.نرص القطع بعد الحشو فورا فى صينية فرن، ولا تترك بعد الحشو حتى لا يتشرب الخبز السوائل، حتى يصبح مقرمشا بعد خبزة.بعد رصه فى الصينية يخبز في فرن ساخن حوالى 20 دقيقة، على 180 درجة، حتى يحمر.ويمكن أن يشوى على الفحم أو على شواية بالكهرباء.ويقدم ساخنا مع حليب رايب وسلطة حمص أو لبنة وبالهنا والشفا.