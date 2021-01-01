الوصفة الأصلية .. طريقة عمل الكرواسون



طريقة عمل الكرواسون طريقة عمل الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون، من طرق المعجنات التي تجدها الكثير من ستات البيوت صعبة التنفيذ في البيت؛ لأن الكرواسون من المعجنات الفرنسية الشهيرة والمميزة، والتي يعشقها الكبار والصغار، ومن المعروف أن لها العديد من الخطوات، والأسرار لنجاحها، ولكن بعد الغلاء الملحوظ في أسعار السلع، وبشكل خاص المعجنات، بدأت تبحث الكثير من ستات البيوت عن طريقة عمل الكرواسون الذي يصنع الكرواسون بشكل احترافي على الطريقة الفرنسية الأصلية، لتقدمه لأفراد أسرتها.







الطريقة الأصلية لعمل الكرواسون

ولكن الشيف نورا سيد خبيرة الطهي تقدم طريقة عمل الكرواسون بالجبنة، بالوصفة الفرنسية الأصلية لعمل ألذ كرواسون، حتى يمكن لكل ست بيت، حتى يمكنها أن تصنعه بنفسها لأفراد أسرتها.

قد يعجبك أيضا...

مقادير عمل الكرواسونكيلو دقيق450 مل ماء مثلج20 جرام خميرة40 جرام حليب باودر40 جرام سكر5 جرام ملح5 جرام محسن خبز100 جرام زبدة مكعبات2 بيضةجبنة للحشو400 جرام زبدة على شكل بلوك مربع ( توضع الزبدة فى كيس وتفرد بالنشابة او المردانة اوrolling pin(سائل تلميع ( صفار بيضه ومعلقتين حليب وقليل من النسكافية)خطوات عمل الكرواسونيخلط الدقيق والحليب الباودر والسكر والملح والخميرة ومكعبات الزبدة ومحسن الخبز.ثم يضاف بعد ذلك البيض، ثم بعد ذلك يضاف الماء بالتدريج حتى يكتمل العجن، وتصبح لدينا عجينة ملساء ومتماسكة.تغطى العجينة وتوضع بالتلاجة لمدة نصف ساعة حتى تستريح.تفرد العجينة، ثم توضع الزبدة فى المنتصف ونطبق العجينة على الزبدة على هيئة ظرف وتفرد بحذر حتى لا تخرج الزبدة من الجوانب وتطبق وتوضع بالتلاجة لمدة نصف ساعة وتكرر هذةالعملية 4 مرات.تفرد العجينة بسمك رفيع وتقطع على شكل مثلثات، وتوضع حشوة الجبنة، ثم تلف لكى تأخذ شكل الكرواسون، وتوضع على صاج مدهون مادة دهنيه.وترش بعد ذلك وحدات الكرواسون بسائل التلميع، ثم تترك نصف ساعة حتى تختمر قبل أن توضع في الفرن.ثم يوضع الكرواسون فى فرن على درجة حرارة 180لمدة 25 دقيقة.خطوة اختيارية:بعد ان تبرد وحدات الكرواسون، يمكنك فتحها بالسكينة وحشوها الخس وشرائح الطماطم وشرائح الجبنة واللانشون.سر نجاح عجين الكرواسونعند إضافة الماء يضاف تدريجيا لأن كل نوع دقيق بيختلف عن النوع الاخر، فيمكن أن يحتاج نوع من الدقيق الكمية كلها، ونوع اخر يكتفى بكمية اقل.طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتةوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة بكل أسرارها وخطواتها، حتى يمكن عمله بل سهولة.مقادير عمل الكرواسون بالشيكولاتة:1/2 كوب حليب دافئكوب و3/4 كوب دقيق1/2 ملعقة صغيرة ملح150جرام زبدة مجمدة4 ملاعق كبيرة سكرملعقتين صغيرتين خميرة فوريةللحشو:قطع شوكولاتةللوجه:بيضة مخفوقة مع قليل من الماءطريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة:يوضع الدقيق بوعاء عميق.توضع الخميرة في جانب من الدقيق مع السكر، ثم يوضع الملح بالجانب الاخر.تبشر الزبدة المجمدة فوق المزيج، ويقلب جيدا باستخدام ملعقة خشبية.يضاف الحليب الدافئ، ثم يلف العجين الى ان يصبح متجانسا وغير لاصقا.يشكل العجين على سطح مرشوش بالدقيق، على هيئة مربع، يلف بكيس المطبخ ثم يترك بالثلاجة ليرتاح ساعة ونصف.يرش سطح العمل بالدقيق ثم تفرد العجين على شكل مستطيل.تطوى من الجانبين، ثم تلف وتطوى من الجانبين السفلين على هيئة مربع.تقلب ثم تفرد مرة اخرى بنفس الطريقة.تطوى من الجانبين، ثم تلف لتشكيل نفس المربع.تعاد هذه العملية مرة أخيرة، ثم تلف ببلاستيك المطبخ، وتترك بالثلاجة لترتاح عالى الأقل ساعتين.يفرد العجين اخيرا على سطح مرشوش، ثم يقطع باستخدام مسطرة الى مستطيلات عرضها 7.5 سم وطولها 30.5 سم.يقطع كل مستطيل من الطرف للطرف الموازي له، للحصول على مثلتين متشابهين.كل مثلت من العجين، يفتح بالسكين قليلا من اسفل، من منتصف قاعدة المثلت ويحشى بقطعة شوكولاتة.يلف على شكل كرواسون، ثم يوضع في صينية الفرن المغطاة بورق الخبز.يمكن في هذه المرحلة تجميد الكرواسون في حالة الاحتفاظ به، واستخدامه عند اللزوم، لكن في حالة استخدامه مباشرة، يترك ليتخمر بدرجة حرارة الغرفة مدة ساعتين.يدهن بمزيج البيض والماء ثم يخبز في فرن درجة حرارته 230 مئوية لمدة 12 دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة لـ180، ويخبز الكرواسون مدة 5 دقائق أخرى الى أن يصبح لونه ذهبيا.