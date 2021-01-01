أعرف .. أسباب جفاف الفم وطرق علاجه



أسباب جفاف الفم أسباب جفاف الفم

يعد جفاف الفم مشكلة شائعة عند الكثير من البشر، فما أسباب جفاف الفم؟ وكيف يمكن معالجته؟







أسباب جفاف الفم

تقول الدكتور نور ياسين اخصائي أمراض الفم والأسنان إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي جفاف الفم، منها الاضطرابات العاطفية والنفسية، وتناول مضادات الهيستامين، وضطرابات الغدد اللعابية كهجرتها أو غيابها أو انسداد أقنيتها المفرغة.

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واضافت أخصائي أمراض الفم أنه من ضمن أسباب جفاف الفم ايضا المعالجة الشعاعية، ونقص بعض الفيتامينات، ونقص السوائل، مثل حالات النزف والإسهالات الشديدة، والاصابة بتناذر شوغرين (جوغرن).علاج جفاف الفمولفتت الدكتورة نور ياسين إلى انه يمكن التخفيف من حالة جفاف الفم بالابتعاد عن العوامل المسببة قدر الإمكان، كذلك يمكن مضغ علكة خالية من السكر، إذ تحرض الإفراز اللعابي، او من خلال وصف منتجات لترطيب الفم كغسول الفم أو اللعاب الصناعي.جدير بالذكر ان جفاف الفم من الحالات المَرضية الشائعة، والمعروفة طبيًّا باسم "زيروستميا"، وهو عرَض شائع للكثير من المشاكل الصحية والأمراض، ويحدث عندما يقل إفراز الغدد اللعابية، ويصبح الفم جافًا نتيجة لذلك، ويجب معرفة السبب وراء ذلك، حتى يمكن علاجه.وتشير دكتورة تيفني ريفورد، استشاري التغذية العلاجية، أنه غالبًا ما يكون سبب الإصابة بجفاف الفم، وجود خلل بالغدد اللعابية، وقد يرتبط ذلك بالشيخوخة، وجفاف الجسم، والإجهاد، والقلق، والشخير، والاكتئاب، والتدخين أو شرب الكحول.وتضيف دكتورة تيفني، أن ذلك غالبًا ما يصاحبه، رائحة الفم الكريهة، اللسان الجاف، وصعوبة في البلع، والعطش المستمر، وتقدم دكتورة تيفني مجموعة من العلاجات الطبيعية، للتخلص من جفاف الفم، والتي تستعرضها في السطور التالية:طريقة زيادة كمية السوائل في الفمالتركيز على زيادة كمية السوائل، سيساعد على مواجهة جفاف الفم، كما أنه قد يعمل على تشجيع الغدد اللعابية لإفراز المزيد من اللعاب.فوائد بذور الشمر للفمتحتوي بذور الشمر على "الفلافونويدات"، والتي بدورها تعمل على تحفيز تدفق اللعاب، وبالتالي تساعد على التخلص من جفاف الفم، بالإضافة إلى ذلك، النكهة العطرية للشمر، التي تساعد على مكافحة رائحة الفم الكريهة التي ترافق جفاف الفم.ويمكنك تناول مشروب بذور الشمر عدة مرات في اليوم، لعلاج جفاف الفم، ويمكنك أيضًا خلط كميات متساوية من بذور الشمر وبذور الحلبة، ثم قم بتحميصها في مقلاة وطحنها جيدًا، وإضافة القليل من الملح، وتناول نصف ملعقة صغيرة من هذا الخليط بعد كل وجبة.فوائد الفلفل الحريف للفميحفز الغدد اللعابية، ويزيد من تدفق اللعاب، يمكنك تناول القليل من الفلفل الحريف، أو إضافته إلى مختلف الأطعمة.