الجارديان : مشاجرة بالأيدي وشتائم بين هاري وشقيقه وليام بسبب الزوجات (فيديو)



هاري وشقيقه وليام هاري وشقيقه وليام

كتاب الأمير هاري، كشف عن فضيحة جديدة داخل قصر باكنجهام مقر العائلة المالكة فى بريطانيا، والذي شهد مشاجرة بالأيدي بين الأمير وليام ولى العهد الحالي، وشقيقه الأمير هاري بسبب إهانة الأولى لزوجة أخيه ميجان.







مشاجرة بين هاري وشقيقه وليام داخل القصر

كتاب الأمير هاري، المقرر نشره فى 10 يناير الجاري، وتسربت مقتطفات من أهم المعلومات الواردة فيه خلال الأسابيع الماضية، إلا أن مشاجرة الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري، داخل قصر باكنجهام مثلت أحدث فضيحة من أسرار العائلة المالكة.

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وأهم ما جاء فى كتاب هاري عن واقعة المشاجرة مع شقيقه الأمير وليام، وفق ما كشفته صحيفة "الجارديان" البريطانية، التى حصلت على مقتطفات من المذكرات، فإن الأمير هاري تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه واسقطه أرضا.كتاب Spare يكشف تفاصيل مشاجرة هاري والأمير ولياموفق الكتاب الذي بات انتظاره يثير اللقلق للعائلة المالكة البريطانية، اتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه أسقطه أرضا خلال مشادة حدثت بينهما في عام 2019.وقال الأمير هاري في كتاب "البديل" (Spare) المقرر طرحه فى الأسواق 10 يناير الجاري، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام، بعد وصف الأخير لزوجة شقيقه ميجان بأنه بأنها "وقحة صعبة المراس" قبل أن تتوتر المشادة إلى تبادل للشتائم.الأمير هاري وميجان، فيتووأوضح هاري فى كتابه إنه بعد حوار محتدم، أمسك شقيقه وليام به من الياقة، ومزق قلادته، وطرحه أرضًا".وأضاف هاري "سقطتُ على وعاء طعام الكلب الذي انكسر تحت ظهري وأصابتني شظاياه"، وظل على الأرض مذهولا قبل أن يطلب من شقيقه المغادرة.وأوضح الأمير هاري أن شقيقه وليام ولى العهد البريطانى الحالى، "اعتذر" في وقت لاحق عن تصرفه بحق شقيقه.وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كان يمكن لهذه المشاجرة أن تتسبب في إصابة هاري بـ"خدوش وكدمات".وقال الأمير هاري إنه يريد "إعادة التواصل" مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام الذي كان يبدو في السابق قريبا جدا منه، وفق ما ورد في مقتطف من مقابلة عُرضت الاثنين الماضى.كتاب الأمير هاري يفضح أسرار قصر باكنجهاميشار إلى أن كتاب هاري الذي رفض قصر باكنجهام التعليق على إعلان نشره، عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.من جهتها قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إن كتاب هاري يتضمن معلومات موجهة خصوصا ضد شقيقه ويليام أكثر من الملك تشارلز الثالث، ما يؤكد الخلاف بين الشقيقين.ميجان وزوجة وليام، فيتووعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل النشطاء مع المقتطفات التي كشف عنها من مذكرات الأمير هاري، فيما وصف البعض ما يحدث بالدراما الملكية.هاري وزوجته ميجان صداع فى رأس العائلة المالكةيشار إلى أن هجوم الأمير هاري على العائلة المالكة لم يكن الأول من نوعه، ففي ديسمبر 2022، وفي إعلان ترويجي للحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل "نتفليكس" الوثائقي عنهما، قال الأمير هاري وزوجته ميجان إنهما "رُميا للذئاب"، متهمين الأسرة المالكة بـ"الكذب من أجل حماية" ولي العهد الأمير وليام.كما حمل الأمير هاري على شقيقه وليام بقوله: إنه صرخ في وجهه خلال لقاء عائلي عام 2020 حضرته الملكة إليزابيث الثانية قبل رحيلها.صراع وليام وهاري، فيتوويتهم دوق ودوقة ساسكس الأمير وليام وزوجته كايت بالتسبب في التغطية الصحفية السلبية، لأنهما "يسرقان الأضواء" من سائر أفراد العائلة.وفي مارس الماضي، اتهم هاري وميجان في مقابلة صادمة على التلفزيون الأمريكى، العائلة الملكية بالعنصرية.وتعيش العائلة الملكية البريطانية حاليا فترة انتقالية، بعد اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر من العام الماضى 2022.