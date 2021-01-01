أفضل موبايل 5G بسعر مقبول وإمكانيات مذهلة

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أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية هاتف iQOO Neo 7 Racing Edition في 30 ديسمبر الماضي ولحسن الحظ هو الآن متاح للشراء في الصين .







وصل هاتف فيفو iQOO Neo 7 Racing Edition ب 4 إصدارات ، وهي 8 + 256 جيجابايت مقابل 406 دولار أمريكي ، و 12 + 256 جيجابايت للتخزين مقابل 435 دولار ، و 16 + 256 جيجابايت مقابل 479 دولارًا أمريكيًا ، و 16 + 512 جيجابايت مقابل 522 دولارًا أمريكيًا. يأتي الجهاز بثلاثة ألوان: الأسود و الأزرق و البرتقالي.

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مواصفات هاتف iQOO Neo 7 Racing Editionيأتي هاتف فيفو iQOO Neo 7 Racing Edition، بشاشة كبيرة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض + FHD، تدعم معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية + HDR10 .ويتميز إعداد الكاميرا الخلفية بهاتف فيفو iQOO Neo 7 Racing Edition، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع فلاش LED.ويعمل هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 7 Racing Edition، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يقدم دعما لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، غير قابلة للتوسيع.ويحتوي هاتف iQOO Neo7 Racing، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، والذي يقوم بشحن الهاتف بنسبة 80 % في حوالي 20 دقيقة.