ستتميز هواتف أندرويد المستقبلية بشحن لاسلكي سريع يشبه MagSafe #CES2023

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كشف اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC) عن Qi2، خليفة الشحن اللاسلكي لـ Qi الذي يستعير بعض الحيل من شحن MagSafe من أبل.



وتكمن الفكرة في إنشاء نظام موحد من المفترض أن يعمل مع كل من أجهزة أندرويد وأبل، كما كتب WPC في بيان صحفي.



سيحل Qi2 محل معيار Qi الحالي الذي كان موجودًا منذ أكثر من 13 عامًا، وسيتم بناؤه باستخدام تقنية MagSafe من أبل التي تأتي مع iPhone 12، باستخدام نظام مماثل من المغناطيس وملف الشحن اللاسلكي.

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ومع ذلك، فإنه سيقدم شيئًا يسمى ملف تعريف الطاقة المغناطيسية الذي يضمن أن الهواتف والأجهزة الأخرى متوافقة تمامًا مع أقصى سرعة وكفاءة في الشحن. كما أنه يضمن التوافق بين العلامات التجارية.وقال بول ستروهساكر، المدير التنفيذي لشركة WPC في بيان: “تعمل محاذاة Qi2 المثالية على تحسين كفاءة الطاقة من خلال تقليل فقد الطاقة الذي يمكن أن يحدث عندما لا يتم محاذاة الهاتف أو الشاحن”. وأضاف: “وعلى نفس القدر من الأهمية، سيقلل Qi2 بشكل كبير من نفايات مكب النفايات المرتبطة باستبدال الشاحن السلكي بسبب كسر المقابس والضغط الواقع على الأسلاك نتيجة التوصيل والفصل اليومي.”سيتم إطلاق الإصدار الأول Qi2.0 هذا العام، مع دعم شحن 15 واط، واكتشاف الأجسام الغريبة والمزيد. وسيوفر أيضًا شحن أسرع لبعض الأجهزة وسيحسن السلامة ويمنع تلف الجهاز أو تقصير عمر البطارية.