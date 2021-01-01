2023 Freestyle من سامسونج يمكن الجمع بين الإسقاطات من وحدتين في صورة ضخمة #CES2023

يبدو ان شركة سامسونج لديها الكثير لتقديمه في مؤتمر CES، بما في ذلك بعض التحديثات حول جهاز العرض المحمول Freestyle والذي يبدو مشابهًا إلى حد كبير لطراز Freestyle السابق للشركة.
ومع ذلك، فإن هذا الإصدار يتضمن منصة التلفزيون الذكية من سامسونج ويتميز أيضًا بـ Gaming Hub. وهو يوفر أيضًا الوصول إلى خدمات مثل Xbox Cloud Gaming و Amazon Luna و NVIDIA GeForce Now للألعاب السحابية.
ومع ذلك، فإن السحر الحقيقي في إصدار هذا العام من Freestyle قد يصبح واضحًا عندما يكون لديك وحدتان. فعندما تصبح الإسقاطات من الاثنين واحدة، يمكن لتقنية Edge Blending دمجها في شاشة واحدة واسعة للغاية مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9.
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