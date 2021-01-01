تطلق JBL جيل جديد من مكبرات soundbar بتقنية Dolby Atmos في فعاليات #ces2023

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كشفت JBL عن جيل جديد من أجهزة soundbar التي تتضمن 5 من الإصدارات الجديدة، وتأتي بتقنية Dolby Atmos، كما تأتي بعض الإصدارات بمكبرات صوتية خلفية قابلة للإنفصال عن جهاز soundbar.



أطلقت شركة JBL أول أجهزة soundbar بتقنية Dolby Atmos في فعاليات CES 2020، ومن جديد تعود الشركة لإطلاق أحدث الإصدارات في CES 2023 التي تتضمن تقنية Dolby Atmos في كافة الإصدارات.



ويأتي أعلى إصدار Bar 1300X بعدد 11.1.4 من القنوات، وتدعم قدرة 1170W، كما يدعم هذا الإصدار تقنية DTS:X عبر 6 من المشغلات الصوتية.

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وتتضمن الأجهزة تقنية MultiBeam من Harman التي تعمل على تحسين الصوتيات spatial، كما يأتي 1300X مع أجهزة soundbar للعام 2023 مكبرات صوتية قابلة للإنفصال.كما يأتي جهاز 1300X بمضخم صوتيات بحجم 12 إنش، وتأتي الإصدارات الأخرى بمكبر صوتي فرعي بحجم 10 إنش.أيضاً تأتي مكبرات Bar 1000 وBar 700 بمكبرات صوتية قابلة للإنفصال والتي تقدم تقنية Atmos في قنوات 7.1.4 وأيضاً 5.1.2.من جانب أخر يأتي Bar 1000 بعدد 4 من المشغلات upfiring، بينما يأتي 700 بعدد اثنان من المشغلات، ويقدم Bar 1000 قدرة 880-w لصوتيات غامرة، ويأتي Bar 700 بقدرة 620-w.ويأتي Bar 500 بتقنية Harman في الصوتيات، مع 5.1 من القنوات، ويدعم تقنية Dolby Atmos، بينما يأتي Bar 300 بإعدادات الكل في واحد مع مضخم صوتيات مدمج.أيضاً تؤكد JBL على أن المكبرات الصوتية تأتي بتقنية PureVoice، بميزة تحسين الصوتيات عند إستخدام المؤثرات الصوتية المرتفعة.كما تدعم كافة الإصدارات الإتصال عبر WiFi، ويدعم تطبيق JBL One ضبط إعدادات EQ، ويمكن التحكم بالأوامر الصوتية عبر مساعد جوجل الرقمي، أو مساعد Alexa وأيضاً Siri أو عبر الإتصال AirPlay 2، وتأتي الأجهزة بتقنية Chromcast مدمجة.وتتوفر المكبرات الصوتية بدءاً من 19 من فبراير، حيث ينطلق Bar 1300X بسعر 1700 دولار تقريباً، ويتوفر Bar 1000 بسعر 1200 دولار تقريباً، بينما ينطلق Bar 700 بسعر 900 دولار تقريباً، ويأتي Bar 500 بسعر 600 دولار، وBar 300 بسعر 400 دولار.