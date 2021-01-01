تضع شركة HONOR معاييرًا جديدة لشاشات العرض الفائقة بسلسلة X Series الجديرة بالثقة مع الإطلاق المُرتقب لهاتف HONOR X9a



HONOR HONOR

أعلنت العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR اليوم عن إطلاقها المُرتقب لهاتف HONOR X9a في السوق السعودي. سيُقدم الهاتف الذي يُعد إضافة لسلسلة HONOR X Series أفضل مرئيات وأداء في السوق مع شاشة العرض المنحنية AMOLED 120 هرتز1، إلى جانب سعة التخزين الكبيرة بسعة 256 جيجابايت، والبطارية المتينة عالية السعة، كل ذلك في جسم رفيع يتناسب مع حجم جيبك. صُنع هاتف HONOR X9a من أجل جعل التكنولوجيا أكثر سهولة للمُستخدمين في جميع أنحاء العالم بفضل تصنيعه الموثوق به، وذلك بسعر مُناسب في مُتناول اليد.



توّفر الشاشة الرائدة في فئتها من هاتف HONOR X9a تجربة مشاهدة غامرة، سواء في سيناريوهات الترفيه أو العمل أو الدراسة، وذلك بفضل شاشة AMOLED المنحنية2 بزاوية 45 درجة مقاس 6.67 إنش من HONOR X9a، الحواف فائقة النحافة ونسبة الشاشة إلى الجسم التي تبلغ 93?3، والزجاج المقوى المنحني المتين. وقد أخذت شاشة HONOR X9a الكاميرا الدائرية الأيقونية نفسها لسلسلة Magic الرائدة، فالهاتف يمتلك تصميم كاميرا الـ Dynamic Eye المُتماثلة في الخلف، الأمر الذي يجعل الهواتف ذات التصاميم الرائعة في مُتناول يد الجميع.



تدعم شاشة العرض من هاتف HONOR X9a مُعدل تحديث 120 هرتز4، كما يتضمن تقنية تعتيم الشاشة PWM الرائدة في الصناعة بمُعدل 1920 هرتز، وهي المعنيّة بتقليل وميض الشاشة، وتخفيف إجهاد العين التي تنتج من الاستخدام المُطوّل للهاتف. أما دقة الشاشة فتبلغ 2400×1080 بكسل5، وتدعم شاشة العرض ما يزيد عن 1.07 مليون لون ونطاق لوني واسع 100% DCI-P3، ما يجعل شاشة HONOR X9a قادرة على تقديم مرئيات بألوان زاهية ووضوح مُتناهي، ولذلك فإن الهاتف مثالي لمُشاهدة الصور، الفيديوهات، الأفلام وغير ذلك الكثير.

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أداء الهاتف هو الأساس الذي ينبني عليه تجربة المستخدم الناجحة. ولذلك، فإن هاتف HONOR X9a مُزوّد فقط بأكثر ترقيات البرمجيات والأجهزة المُناسبة للجمهور والتي تُلبي احتياجاتهم وتُناسب عاداتهم وتفضيلاتهم، وهذه التقنيات الحديثة تُعد بمثابة تحدي للصناعة بالكامل. يأتي هاتف HONOR X9a مع سعة داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت6. الأمر الذي يسمح للمُستخدمين بالاحتفاظ بكل المحتوى الذي يوّدون الاحتفاظ به دون المُساومة بالجودة.بفضل البطارية كبيرة السعة التي تبلغ 5100 مللي أمبير7، فإنه هاتف HONOR X9a يُبقيكم على اتصال طوال اليوم، بل إن الشحنة الواحدة تستمر لمُدة يومان من الاستخدام اليومي، ما يمنحكم تجربة مُستخدم غير مُنقطعة بشكل حقيقي دون أن تقلقوا بشأن نفاد البطارية. 30 دقيقة من الشحن تمنحكم 12.5 ساعة من مُشاهدة الفيديوهات الحيّة8، مما يجنب المستخدمين القلق بشأن البطارية المنخفضة.بالنسبة للهواتف ذات الحواف المُنحنية، فإنه من الشائع أن يقوم مُستخدميه بلمس حواف الشاشة عن طريق الخطأ، خاصةً عند حملهم للجهاز بيد واحدة. ومع كثرة لمس الشاشة غير المُتعمد، قد يؤثر ذلك على كفاءة الجهاز أو يُحدث فوضى غير مرغوب بها. ولأن هذه مُشكلة تواجه العديد، جاء هاتف HONOR X9a بحل مُبتكر من خلال خاصية لمنع لمس الشاشة الغير مُتعمد، وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.من أجل تجنيب المُستخدم خُسارة العمليات التي يقوم بها في الخلفية عند التبديل بين التطبيقات، فإن هاتف HONOR X9a مُزوّد بخاصية HONOR RAM Turbo، الذي يُحوّل جزء صغير من مساحة التخزين إلى الذاكرة العشوائية. تسمح هذه الخاصية لمُستخدمي HONOR الحصول على تجربة أسرع وأكثر سلاسة دون الاضطرار إلى إعادة التشغيل.قد يحقق هاتف HONOR X9a تجربة ذاكرة وصول عشوائي مكافئة تبلغ 5 جيجابايت إضافية مع تقنية HONOR RAM Turbo. ولأن HONOR تُحاول أخذ التجارب التكنولوجية إلى مستويات جديدة، فإن خاصية HONOR RAM Turbo تعمل على تحسين استخدام ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق ضغط تطبيقات الخلفية، مما يمكّن هاتف HONOR X9a من الإبقاء على المزيد من التطبيقات نشطة في الخلفية دون المساس بالكفاءة.أما بالنسبة للتصميم، فيأتي هاتف HONOR X9a بثلاث ألوان مُختلفة وجذّابة، وهُم: الفضي التيتانيوم، الأخضر الزمردي، وأسود مُنتصف الليل. ومن المُقرر طرح هاتف HONOR X9a في الأسواق السعودية خلال شهر يناير من عام 2023.نبذة عن HONORهي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.