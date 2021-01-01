بالفيديو : شباب في روسيا يدمجوا بوجاتي شيرون مع سيارة كلاسيكية عمرها 66 عام

انتشر على الانترنت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الفيديوهات لمجموعة من الشباب من روسيا قرروا تطوير وصنع سيارة جديدة كليا تدمج بين سيارتين شهيرتين، الأولى كانت سيارة بوجاتي شيرون الفرنسية الخارقة، والثانية كانت سيارة Gaz-21 الروسية الكلاسيكية، وهي سيارة عمرها 66 عام حيث تم انتاجها في روسيا خلال الفترة من 1956 إلى 1970.
وصممت المجموعة هذه السيارة الجديدة بدمج السيارتين السابق ذكرهما، واختاروا النصف الأمامي للسيارة ليكون شكل السيارة الروسية الكلاسيكية والنصف الخلفي ليشبه النصف الخلفي من سيارة بوجاتي شيرون الخارقة الفرنسية.
وضم الفيديو في أسفل هذا الخبر تطوير الهيكل الخارجي للسيارة بشكل كبير على مدار عام كامل، ولم يركز الفيديو على مواصفات السيارة و محركها والأجزاء الميكانيكية فيها، وذلك لأنه تم تناولها في فيديوهات أخرى ضمن تلك القناة التي نشرت الفيديو على يوتيوب.
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