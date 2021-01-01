بالفيديو : شباب في روسيا يدمجوا بوجاتي شيرون مع سيارة كلاسيكية عمرها 66 عام

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انتشر على الانترنت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الفيديوهات لمجموعة من الشباب من روسيا قرروا تطوير وصنع سيارة جديدة كليا تدمج بين سيارتين شهيرتين، الأولى كانت سيارة بوجاتي شيرون الفرنسية الخارقة، والثانية كانت سيارة Gaz-21 الروسية الكلاسيكية، وهي سيارة عمرها 66 عام حيث تم انتاجها في روسيا خلال الفترة من 1956 إلى 1970.



وصممت المجموعة هذه السيارة الجديدة بدمج السيارتين السابق ذكرهما، واختاروا النصف الأمامي للسيارة ليكون شكل السيارة الروسية الكلاسيكية والنصف الخلفي ليشبه النصف الخلفي من سيارة بوجاتي شيرون الخارقة الفرنسية.



وضم الفيديو في أسفل هذا الخبر تطوير الهيكل الخارجي للسيارة بشكل كبير على مدار عام كامل، ولم يركز الفيديو على مواصفات السيارة و محركها والأجزاء الميكانيكية فيها، وذلك لأنه تم تناولها في فيديوهات أخرى ضمن تلك القناة التي نشرت الفيديو على يوتيوب.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من جيب رانجلر وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: